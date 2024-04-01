Александр Бастрыкин вновь потребовал доложить о нарушениях прав женщины-инвалида из Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по обращению сироты из Удмуртии о нарушении её жилищных прав. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.

Отмечается, что в комментариях в аккаунте приёмной генерала юстиции «ВКонтакте» вновь обратилась сирота из Удмуртии. Органы опеки и попечительства отказали ей в постановке в очередь на получение положенного по закону жилья из-за несвоевременной подачи ею документов. Заявительница воспитывает двоих детей, в собственности какого-либо жилого помещения не имеет.

Ранее главный следователь страны поставил данную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В региональном следственном управлении расследовалось уголовное дело — в последующем оно было прекращено, а также проводилась процессуальная проверка — по её итогам в возбуждении уголовного дела отказано.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по УР Рустаму Тугушеву представить доклад о причинах, послуживших основаниями принятия решений о прекращении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.