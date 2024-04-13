В Вавожском районе возбудили уголовное дело в связи с гибелью подростка на воде

Вавож. Удмуртия. В связи с гибелью 16-летнего подростка на реке Вала в Вавожском районе следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Информацию предоставили в пресс-службе Следственного управления СК России по УР.

Напомним, вечером 12 апреля двое 16-летних подростков переправлялись на лодке через реку Вала у деревни Новое Водзимонье. Они перевозили на лодке мотоцикл. В ходе переправы транспортное средство перевернулось, в результате чего один из подростков утонул.

Сейчас сотрудники поисково-спасательных служб занимаются поиском тела. В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели.