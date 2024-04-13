Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

В Вавожском районе возбудили уголовное дело в связи с гибелью подростка на воде

14:14, 13 апреля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В Вавожском районе возбудили уголовное дело в связи с гибелью подростка на воде
14:14, 13 апреля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
157
0
#Вавожский район\n#Следственный комитет
Фото: СУ СК РФ по Удмуртской Республике
157
0

Следователи рассматривают версию причинения смерти по неосторожности.  

Вавож. Удмуртия. В связи с гибелью 16-летнего подростка на реке Вала в Вавожском районе следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Информацию предоставили в пресс-службе Следственного управления СК России по УР.  

Напомним, вечером 12 апреля двое 16-летних подростков переправлялись на лодке через реку Вала у деревни Новое Водзимонье. Они перевозили на лодке мотоцикл. В ходе переправы транспортное средство перевернулось, в результате чего один из подростков утонул. 

Сейчас сотрудники поисково-спасательных служб занимаются поиском тела. В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели. 

 

14:14, 13 апреля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
157
0
#Вавожский район\n#Следственный комитет