По факту ДТП с перевозившим детей автобусом в Удмуртии начата проверка

Игра. Удмуртия. На аварию в Удмуртии с участием автобуса, перевозившего детей, отреагировал Следственный комитет. Игринским межрайонным следственным отделом ведомства проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Как уже сообщалось, ДТП произошло 23 декабря в Якшур-Бодьинском районе. Автобус, в котором находилось 17 несовершеннолетних и 5 сопровождающих взрослых, врезался в грузовик, двигавшийся в попутном направлении. Детей везли в Ижевск из оздоровительного лагеря.

Для осмотра места ДТП и допроса свидетелей на место происшествия направлены следователи. Проверка проводится по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), уточнили в Следственном комитете.