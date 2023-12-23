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По факту ДТП с перевозившим детей автобусом в Удмуртии начата проверка

17:41, 23 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
По факту ДТП с перевозившим детей автобусом в Удмуртии начата проверка
17:41, 23 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
284
0
#Удмуртия\n#дороги\n#Следственный комитет\n#проверка\n#автобус\n#дети\n#авария\n#ДТП
Фото: vk.com/susk18
284
0

Об этом сообщили в Следственном комитете.

Игра. Удмуртия. На аварию в Удмуртии с участием автобуса, перевозившего детей, отреагировал Следственный комитет. Игринским межрайонным следственным отделом ведомства проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Как уже сообщалось, ДТП произошло 23 декабря в Якшур-Бодьинском районе. Автобус, в котором находилось 17 несовершеннолетних и 5 сопровождающих взрослых, врезался в грузовик, двигавшийся в попутном направлении. Детей везли в Ижевск из оздоровительного лагеря.

Для осмотра места ДТП и допроса свидетелей на место происшествия направлены следователи. Проверка проводится по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), уточнили в Следственном комитете.

17:41, 23 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
284
0
#Удмуртия\n#дороги\n#Следственный комитет\n#проверка\n#автобус\n#дети\n#авария\n#ДТП