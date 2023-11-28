По факту столкновения маршрутки и легковушки в Ижевске возбудят уголовное дело

Ижевск. Удмуртия. По факту аварии с участием маршрутки и легкового авто в Ижевске возбудят уголовное дело. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России в своем телеграм-канале.

Напомним, что утром 27 ноября на улице Молодежной из-за несоблюдения безопасной дистанции рейсовый автобус въехал в «Сузуки». Шестеро пострадавших были госпитализированы в 1 РКБ. После оказания медпомощи их отправили на амбулаторное лечение.

В результате происшествия в следственном управлении Следственного комитета России по Удмуртии начали процессуальную проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Удмуртии Рустаму Тугушеву возбудить уголовное дело и доложить о результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.