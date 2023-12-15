Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей дома в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей одного из домов в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

На странице общественного движения «Народный фронт Удмуртской Республики» в соцсети «ВКонтакте» появилась информация об ижевчанах, живущих в аварийном доме. Они обращались в управляющую компанию, но та на контакт идти отказалась. В итоге жильцы обратились на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, где заявили о своей проблеме.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Удмуртии Рустаму Тугушеву возбудить уголовное дело и доложить о его расследовании. В настоящее время проводится доследственная проверка.