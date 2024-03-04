В Саратове лев покусал девочку

Саратов. Саратовская область. Школьница стала жертвой нападения льва в Саратове. Инцидент произошел 2 марта на одном из предприятий в Ленинском районе города, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Содержавшееся в вольере животное набросилось на девочку 14 лет. С травмами обеих рук подростка доставили в больницу, врачи оказывают пострадавшей необходимую помощь.

Доследственную проверку проводят прокуратура и Следственный комитет. Вопросы у правоохранительных органов вызывает законность содержания дикого зверя и соблюдение требований законодательства об ответственном обращении с животными. Также устанавливаются все обстоятельства нападения хищника на девочку.