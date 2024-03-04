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В Саратове лев покусал девочку

15:17, 04 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Саратове лев покусал девочку
15:17, 04 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
106
0
#Саратов\n#зоопарк\n#подростки\n#нападение\n#травмы\n#Прокуратура\n#Следственный комитет\n#проверка\n#животные
Фото: t.me/sarprok
106
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Хищник содержался в вольере на предприятии.

Саратов. Саратовская область. Школьница стала жертвой нападения льва в Саратове. Инцидент произошел 2 марта на одном из предприятий в Ленинском районе города, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Содержавшееся в вольере животное набросилось на девочку 14 лет. С травмами обеих рук подростка доставили в больницу, врачи оказывают пострадавшей необходимую помощь.

Доследственную проверку проводят прокуратура и Следственный комитет. Вопросы у правоохранительных органов вызывает законность содержания дикого зверя и соблюдение требований законодательства об ответственном обращении с животными. Также устанавливаются все обстоятельства нападения хищника на девочку.

15:17, 04 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
106
0
#Саратов\n#зоопарк\n#подростки\n#нападение\n#травмы\n#Прокуратура\n#Следственный комитет\n#проверка\n#животные