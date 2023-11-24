Женщина и двое детей погибли при пожаре в Перми

Пермь. Пермский край. Жертвами пожара в Перми стали мать и двое ее детей. Огонь вспыхнул в ночь на 24 ноября в частном доме по улице Чекалина, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Пермскому краю.

Возраст погибшей женщины – 35 лет, ее детям было 5 и 11 лет соответственно. Еще один житель дома госпитализирован с ожогами.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). На месте происшествия работают следователи-криминалисты, эксперт-пожаротехник, назначаются судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Расследование дела взяло на особый контроль руководство управления СК России по Пермскому краю.