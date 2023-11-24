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Женщина и двое детей погибли при пожаре в Перми

11:59, 24 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Женщина и двое детей погибли при пожаре в Перми
11:59, 24 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
316
0
#Пермь\n#пожар\n#Следственный комитет\n#уголовное дело\n#пострадавшие\n#гибель людей\n#гибель детей
Фото: pxhere.com
316
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Ожоги получил еще один житель, возбуждено уголовное дело.

Пермь. Пермский край. Жертвами пожара в Перми стали мать и двое ее детей. Огонь вспыхнул в ночь на 24 ноября в частном доме по улице Чекалина, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Пермскому краю.

Возраст погибшей женщины – 35 лет, ее детям было 5 и 11 лет соответственно. Еще один житель дома госпитализирован с ожогами.  

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). На месте происшествия работают следователи-криминалисты, эксперт-пожаротехник, назначаются судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Расследование дела взяло на особый контроль руководство управления СК России по Пермскому краю.

11:59, 24 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
316
0
#Пермь\n#пожар\n#Следственный комитет\n#уголовное дело\n#пострадавшие\n#гибель людей\n#гибель детей