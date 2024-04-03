В Ижевске вступил в силу приговор пяти местным жителям за организацию подпольного казино

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вступил в силу приговор в отношении пяти жителей за организацию подпольного казино. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Напомним, ранее в незаконной организации и проведении азартных игр обвинили пятерых ижевчан. Причастность обвиняемых удалось доказать благодаря совместной работе сотрудников УФСБ и СУ СКР по Удмуртии.

Октябрьский районный суд назначил виновным условные наказания до 1,5 лет с испытательными сроками от 1 года до двух лет и штрафами в размере до 100 тыс. рублей.