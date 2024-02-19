Александр Бастрыкин взял на контроль вопрос нарушения прав женщины-инвалида из Завьялово

Завьялово. Удмуртия. Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении жилищных прав женщины-инвалида из села Завьялово. Об этом сообщил информационный центр Следственного Комитета России.

Отмечается, что туда обратилась сама жительница Удмуртии. Она сообщила, что в 2017 году в Завьялово по договору социального найма ей предоставили квартиру, которую она сама отремонтировала за свой счёт.

Позднее дама узнала, что здание за три года до этого было признано непригодным для проживания. В 2021 году жильцов уведомили о сносе дома и переселении в благоустроенные квартиры в новостройке. Однако в результате допущенных нарушений при оформлении документов в переселении в новый дом ей было отказано.

В СУ СК РФ по Удмуртии по поступившему обращению организована процессуальная проверка.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Рустаму Тугушеву доложить об установленных в ходе проведённых проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о её результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.