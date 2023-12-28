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Летчики посадили самолет с 30 пассажирами на реку Колыма в Якутии

10:03, 28 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Летчики посадили самолет с 30 пассажирами на реку Колыма в Якутии
10:03, 28 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
48
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#Якутия\n#происшествие\n#самолет\n#Прокуратура\n#Следственный комитет\n#авиация
Фото: t.me/vstproc
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Причиной могла быть ошибка при пилотировании.

Зырянка. Якутия. Посадку вне взлетно-посадочной полосы совершил самолет Ан-24 с 30 пассажирами на борту в поселке Зырянка Республики Саха – Якутия. Воздушное судно приземлилось на песчаную косу реки Колыма, пишет Коммерсантъ со ссылкой на пресс-службу транспортной прокуратуры и оперштаб региона.

Инцидент произошел утром 28 декабря. Пострадавших нет. Пассажиров и четырех членов экипажа эвакуировали. 

Ан-24 выполнял рейс Якутск-Зырянка-Среднеколымск-Якутск. При подлете к аэропорту самолет отклонился от взлетно-посадочной полосы, экипажу пришлось посадить воздушное судно в незапланированном месте. По предварительным данным, причиной послужила ошибка в пилотировании.

В обстоятельствах произошедшего разбираются представители Росавиации, Следственного комитета, транспортной прокуратуры и руководство компании «Полярные авиалинии».

10:03, 28 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
48
0
#Якутия\n#происшествие\n#самолет\n#Прокуратура\n#Следственный комитет\n#авиация