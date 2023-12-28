Летчики посадили самолет с 30 пассажирами на реку Колыма в Якутии

Зырянка. Якутия. Посадку вне взлетно-посадочной полосы совершил самолет Ан-24 с 30 пассажирами на борту в поселке Зырянка Республики Саха – Якутия. Воздушное судно приземлилось на песчаную косу реки Колыма, пишет Коммерсантъ со ссылкой на пресс-службу транспортной прокуратуры и оперштаб региона.

Инцидент произошел утром 28 декабря. Пострадавших нет. Пассажиров и четырех членов экипажа эвакуировали.

Ан-24 выполнял рейс Якутск-Зырянка-Среднеколымск-Якутск. При подлете к аэропорту самолет отклонился от взлетно-посадочной полосы, экипажу пришлось посадить воздушное судно в незапланированном месте. По предварительным данным, причиной послужила ошибка в пилотировании.

В обстоятельствах произошедшего разбираются представители Росавиации, Следственного комитета, транспортной прокуратуры и руководство компании «Полярные авиалинии».