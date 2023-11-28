Состояние дороги на улице Июльской проверят в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началась доследственная проверка состояния дороги в Ленинском районе. Причиной стала публикация в СМИ о ненадлежащем состоянии полотна. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК СКР по Удмуртии.

Проверка началась в связи с сообщением супружеской пары инвалидов, что они не могут добраться до социальных объектов.

Из-за разрушенной дороги и большого количества снега проживающие на улице Июльская супруги с ограниченными возможностями не имеют возможности добраться до нужного им места.

На основании статьи 293 УК России («Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей») следователи дадут оценку работе должностных лиц, которым было доверено содержание этой дороги.