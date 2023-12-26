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В Кургане задержали главу города Елену Ситникову

16:43, 26 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Кургане задержали главу города Елену Ситникову
16:43, 26 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
468
0
#Курганская область\n#Курган\n#чиновники\n#мэр\n#пожары\n#Следственный комитет\n#задержание
Фото: vk.com/sitnikovaev45
468
0

Сообщается, что это связано с уголовным делом о пожарах.

Курган. Курганская область. Стало известно о задержании Елены Ситниковой, возглавлявшей Курган. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на региональное издание «Область 45».

Как рассказали источники СМИ в городской администрации, в операции участвовали сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России. Причиной задержания называют уголовное дело о пожарах, иных подробностей пока нет.

Елена Ситникова работала в администрации Кургана с 1997 по 2018 год, затем была сотрудницей аппарата главы города и Курганской городской думы. С 2018 года – первый замглавы Кетовского округа. Главой областной столицы стала в 2021 году.

16:43, 26 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
468
0
#Курганская область\n#Курган\n#чиновники\n#мэр\n#пожары\n#Следственный комитет\n#задержание