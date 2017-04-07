Машинист взорванного поезда в метро Санкт-Петербурга отдал подаренные деньги пострадавшей

Женщине ампутировали ногу.

Санкт-Петербург. Машинист электропоезда, пострадавшего в ходе теракта в Санкт-Петербурге, Александр Каверин передал подаренные ему деньги одной из пострадавших. Деньги собрала некая организация, сообщает телеканал «360».

Каверин сказал, что ему «ничего не надо» и передал средства женщине, которой ампутировали ногу. Пострадавшая находится в институте скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. По мнению машиниста, в дальнейшем деньги могут понадобиться ей, несмотря на то, что сейчас раненая всем обеспечена.

Сумма собранных средств не называется.

В понедельник, 3 апреля, на перегоне центральных станций метро Санкт-Петербурга «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв в вагоне. В результате теракта 14 человек погибли, более 50 пострадали.