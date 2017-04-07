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      Машинист взорванного поезда в метро Санкт-Петербурга отдал подаренные деньги пострадавшей

      12:20, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:20, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      37
      0
      #метро\n#теракт\n#Питер\n#происшествие\n#пострадавшие
      Фото: twitter.com/lavrovmuesli
      37
      0

      Женщине ампутировали ногу.

      Санкт-Петербург. Машинист электропоезда, пострадавшего в ходе теракта в Санкт-Петербурге, Александр Каверин передал подаренные ему деньги одной из пострадавших. Деньги собрала некая организация, сообщает телеканал «360».

      Каверин сказал, что ему «ничего не надо» и передал средства женщине, которой ампутировали ногу. Пострадавшая находится в институте скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. По мнению машиниста, в дальнейшем деньги могут понадобиться ей, несмотря на то, что сейчас раненая всем обеспечена.

      Сумма собранных средств не называется.

      В понедельник, 3 апреля, на перегоне центральных станций метро Санкт-Петербурга «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв в вагоне. В результате теракта 14 человек погибли, более 50 пострадали.  

      12:20, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      37
      0
      #метро\n#теракт\n#Питер\n#происшествие\n#пострадавшие
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