PrayforSaintPetersburg: что известно на данный момент о теракте в Санкт-Петербурге

По распоряжению губернатора Полтавченко, в городе со вторника, 4 апреля, объявляется трёхдневный траур. По имеющимся на момент написания материала данным, в результате взрыва в метро десять человек погибли, ранены не менее 20.

Санкт-Петербург. Россия. В понедельник, 3 апреля, на перегоне центральных станций метро Санкт-Петербурга «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв в одном из вагонов. По информации Следственного комитета Российской Федерации, происшествие случилось в 14:40 по местному времени.

Несмотря на то, что уголовное дело возбудили по статье 205 УК России («Террористический акт»), следствие намерено проверить и другие возможные версии этого происшествия.

Взрыв в питерском метро Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-03.

Официально:

Взрыв на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел в 14:40 по местному времени. Следователи возбудили уголовное дело по статье 205 УК России («Террористический акт»). Получив первые данные с места трагедии силовики заявили о том, что машинист поезда «грамотно действовал в сложившейся обстановке», приняв решение не останавливать состав, а доехать до ближайшей станции.

«…что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим. Не исключено, что это помогло предотвратить появление еще большего количества жертв», - говорится в официальном сообщении Следственного комитета Российской Федерации.

Параллельно этому, по информации Генпрокуратуры России, проверку начали и в городском надзорном органе Санкт-Петербурга. На место происшествия выезжал прокурор Сергей Литвиненко, который координировал действия.

«Ход доследственной проверки по данному факту поставлен на особый контроль прокурора города», - сообщили в ведомстве через несколько минут после теракта.

Что взорвалось:

По данным источника «Интерфакса», в вагоне сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Мощность взрыва составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. По информации собеседника агентства, бомба была оставлена в вагоне, причем речь не идет о террористе-смертнике.

Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство большей мощности, нежели, сработавшее на перегоне между «Сенной» и «Технологическим институтом».

После этого L!fe со ссылкой на свои источники написал о составе взрывного устройства. Его состав был стандартным для кустарного производства — аммиачная селитра, алюминиевая пудра и детонатор.

Количество пострадавших:

На момент написания материала пресс-секретарь губернатора Полтавченко сообщил о том, что в результате теракта погибли 10 человек. Еще 50 пострадали. С ними работали медики.

«По предварительным данным, в результате взрыва погибли десять человек, на месте происшествия в метро находится губернатор. Также в данный момент можно говорить о 50 пострадавших», - сказал Кибитов в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Andrey Kibitov on Twitter На данную минуту - около 50 пострадавших. С ними работают медики. Количество бригад скорой помощи в данный момент 17, будет увеличиваться.

По официальной информации МЧС, всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекли более 1000 человек и около 300 единиц техники, в том числе от МЧС России более 300 человек и 40 единиц техники. Также на месте работал вертолет Ка-32.

Последствия взрыва:

Абсолютно все метро северной столицы закрыли на вход и на выход.

«В 15:40 все станции Петербургского метрополитена закрыты на вход и выход», - сообщила пресс-служба подземки «Интерфаксу».

Как рассказали в МЧС, для транспортного обеспечения власти города дополнительно развернули 5 наземных маршрутов, дублирующих линии метрополитена и задействовали более 160 автобусов.

Также Комитет по образованию принял решение об усилении мер безопасности в образовательных учреждениях и их переводе в особый режим работы. Об этом написал L!fe.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил проверить антитеррористическую безопасность столичного транспорта. Об этом L!fe сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. В частности, проверки провели на объектах Московского метрополитена, МЦК и Мосгортранса.

В сложившейся ситуации водители в Санкт-Петербурге помогали горожанам добираться до своих домов. Пробки в городе достигли максимального уровня.

«В сложной транспортной ситуации многие автомобилисты бесплатно берут попутчиков. Также бесплатно работает часть служб такси. Все это позволяет снизить остроту проблемы в мегаполисе, который внезапно остался без самого массового и быстрого вида транспорта - метрополитена. Отдельных слов благодарности заслуживают водители автобусов, трамваев и троллейбусов, которые везут сейчас десятки и сотни тысяч горожан по измененным и скорректированным маршрутам», - говорится на сайте Смольного.

Отметим, что весь наземный транспорт в городе работал бесплатно.

Ближе к 22:00 некоторые станции метро возобновили свою работу. Согласно информации с сайта администрации Санкт-Петербурга, полностью открыли 3,4 и 5 линии. Линия 2 работала на участках «Парнас» — «Петроградская» и «Купчино» — «Московская». Линия 1 на участках «Проспект Ветеранов» — «Нарвская» и «Девяткино» — «Площадь Восстания».

К 22:00 местного времени глава МЧС России Владимир Пучков сообщил о завершении поисково-спасательных работ. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Поисково-спасательная операция завершена. Но режим «чрезвычайной ситуации» для органов управления и всего пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга сохраняется», - сказал он в ходе заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Поздним вечером L!fe на своих страницах опубликовал полный список пострадавших при взрыве в метро.

1. Быстрова Марина Евгеньевна

2. Хасиев Виталий Вилич

3. Митрофанова Наталия Владимировна

4. Николаев Николай Алексеевич

5. Станиславюк Дмитрий Дмитриевич

6. Глазков Дмитрий Михайлович

7. Тихомиров Владимир Владиленович

8. Медянцева Елена Владимировна

10. Еникеев Артур Ринатович

11. Хокшакакбаров Шурикджон Мухамматович

12. Неизвестная №509, примерно 70 лет

13. Неизвестная №510, примерно 35 лет

14. Неизвестная №511 (Эвелина), примерно 24 года

15. Неизвестная №512, примерно 20 лет

16. Бугрова Ирина Леонидовна

17. Петрухина Светлана Николаевна

18. Малыха Нина Ивановна, 64 года

19. Бугрова Анастасия Витальевна

20. Слесаренко Анжелика Геннадьевна

21. Куварин Константин Дмитриевич

22. Захарченко Владимир Константинович

23. Семенов Максим Сергеевич

24. Власов Александр Валерьевич, 18 лет

25. Баранцевич Игорь Алексеевич

26. Смирнова Татьяна Сергеевна

27. Соседова Надежда Максимовна

28. Володько Михаил Валентинович

29. Бахлыкова Евгения Андреевна

30. Зонов Михаил Григорьевич

31. Постнов Сергей Александрович

32. Меливоев Нуридин

34. Абламская Анна Николаевна

35. Зяблицкая Вера Александровна

36. Шабалин Юрий Аркадьнвич

37. Чмыкало Тереза Владимировна

38. Сушкевич Юрий Казимирович

39. Головкова Светлана Борисовна

40. Тарасенков Руслан Игоревич

41. Зяблицкая Александра Андреевна

42. Ульянов Дмитрий Сергеевич, 35 лет

Объявили в розыск:

Ближе к вечеру понедельника, 3 апреля, «Интерфакс» со ссылкой на источники написал о том, что силовики объявили в розыск двух человек, которых заподозрили в подготовке взрывов.

«По подозрению в подготовке взрывов в розыск объявлены два человека: один из них - который заложил сработавшее впоследствии взрывное устройство в вагоне метро, а второй - оставивший бомбу на станции «Площадь восстания», - сказал источник.

Также в СМИ стала появляться информация о том, что камеры видеонаблюдения запечатлели человека, который мог пронести взрывное устройство в метро.

Трехдневный траур:

Спустя некоторое время после взрыва, на сайте Смольного появилась информация о том, что в городе со вторника, 4 апреля объявлен трехдневный траур.

«По распоряжению Губернатора Санкт-Петербурга с завтрашнего дня в городе объявляется трехдневный траур. Георгий Полтавченко обратился к жителям города на Неве с просьбой не проводить в эти дни развлекательные мероприятия, а к теле- и радиокомпаниям – воздержаться от показа увеселительных программ», - говорится в обращении.

Свои соболезнования выразили иностранные и российские политики.

«Хочу выразить слова самого искреннего сожаления, сочувствия в адрес близких погибших и пострадавших», - сказал Президент России Владимир Путин.

Российский лидер также отметил, что «городские власти – если потребуется, и федеральные – предпримут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим гражданам».

Владимир Путин также побывал на месте трагедии и воздожил цветы у станции метро. Об этом сообщил RT.

Теракты в Санкт-петербурге:

19 декабря 1996 года в вагоне метро в Санкт-Петербурге сработало взрывное устройство, один человек был ранен.

27 июня 1997 года взрыв прогремел в скором поезде Москва-Санкт-Петербург. В результате взрыва погибли пять человек, включая исполнителя теракта уроженца Дагестана Гаджи Халилова, еще 13 человек получили ранения

4 и 18 февраля 2007 года прогремели взрывы у вестибюля станции метро «Владимирская» и в ресторане «Макдоналдс» на Невском проспекте. В результате первого взрыва пострадал один человек, в результате второго – более 10 человек.

13 августа 2007 года в результате теракта с рельс сошли несколько вагонов скорого поезда Москва-Санкт-Петербург, пострадало 60 человек.

26 ноября 2009 года взрыв прогремел на автобусной остановке на пересечении Заневского проспекта и проспекта Шаумяна. В результате один человек был ранен.

27 ноября 2009 года в результате теракта произошло крушение скоростного пассажирского поезда «Невский Экспресс», следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург. В катастрофе погибли 28 человек, более 130 получили ранения.

2 февраля 2010 года произошел взрыв на железнодорожном перегоне между станциями «Броневая» и «Ленинский проспект». В результате взрыва образовалась воронка и пострадал машинист проходившей мимо дрезины.

Источник РБК.

#PrayForSaintPetersburg:

Буквально через час после взрыва пользователи соцсетей устроили акцию в поддержку Санкт-Петербурга.

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