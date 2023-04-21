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В Минобороны раскрыли причину взрыва на улице в Белгороде

09:59, 21 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Минобороны раскрыли причину взрыва на улице в Белгороде
09:59, 21 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Белгород\n#Белгородская область\n#Минобороны\n#самолет\n#взрыв\n#дом\n#разрушения\n#пострадавшие\n#СВО\n#спецоперация
Фото: t.me/vvgladkov
42
0

По данным ведомства, с самолета Су-34 нештатно упал боеприпас.

Белгород. Белгородская область. Нештатный сход авиационного боеприпаса с борта произошел во время полета истребителя-бомбардировщика Су-34 над Белгородом. Так в Минобороны России объяснили причину взрыва, произошедшего вечером 20 апреля в столице приграничного с Украиной региона, пишет Коммерсантъ

По данному факту проводится расследование, добавили в ведомстве. 

Взрыв прогремел около 22:15 МСК на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина. На месте падения боеприпаса образовалась воронка радиусом 20 м. Рядом повалило опоры линии электропередачи.

По словам главы области Вячеслава Гладкова, пострадали две женщины. Одну в состоянии средней тяжести с черепно-мозговой травмой доставили в больницу, вторая получила ссадины, от госпитализации отказалась.

Повреждения получили 4 автомобиля. Кроме того, отмечены разрушения в нескольких квартирах жилого дома по улице Шаландина. Жильцам предложили временно переехать в гостиницу. Состояние дома проверят специалисты. 

09:59, 21 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Белгород\n#Белгородская область\n#Минобороны\n#самолет\n#взрыв\n#дом\n#разрушения\n#пострадавшие\n#СВО\n#спецоперация