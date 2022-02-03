ДНК тигров и леопардов Дальнего Востока изучат российские и корейские ученые

Владивосток. Приморский край. Совместное исследование ДНК дальневосточных леопардов и тигров проведут ученые из России и Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Земля леопарда».

Корейские специалисты прибыли в район обитания крупных кошек Приморья в конце января. Они выделят генетический материал более чем из 200 образцов выделений леопардов и тигров, собранных на юго-западе Приморья за последние 2 года. Затем ДНК исследуют в лабораториях Сеульского национального университета.

Цель ученых – установить, угрожает ли небольшим популяциям хищников вырождение из-за низкого генетического разнообразия. Близкородственное скрещивание может привести к накоплению отрицательных мутаций у животных. По результатам работы будет выработана детальная стратегия сохранения редких видов.

Особенно актуальна эта проблема для дальневосточных леопардов. Популяцию восстанавливали из ограниченного числа особей, отметил директор нацпарка «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

Добавим, сейчас в Приморье обитают более 100 взрослых дальневосточных леопардов и порядка 600 амурских тигров.