В Подмосковье кустарь-оружейник открыл огонь по полицейскому

Оперативник получил ранения в живот и ногу.



Солнечногорск. Московская область. Стрельбой обернулась проверка по факту незаконного оборота оружия в подмосковном Солнечногорске. Подозреваемый в изготовлении пистолетов мужчина ранил оперативника, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 5 августа около 6:00. Сотрудники полиции пришли в одну из квартир с постановлением суда об обыске для проверки информации о незаконном обороте оружия. Жилец открыл огонь в одного из стражей порядка. Тот был госпитализирован с ранениями в живот и ногу. Стрелка задержали.

На квартире предполагаемого изготовителя оружия обнаружили целый арсенал. В числе находок - коробки с патронами, детали огнестрельного оружия.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).