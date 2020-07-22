Нетрезвый петербуржец открыл стрельбу из травмата, пытаясь отобрать у женщины енота

Почему он позарился на животное, неизвестно.



Санкт-Петербург. Житель Северной столицы напал на женщину, выгуливавшую енота. При этом он открыл огонь из травматического пистолета, сообщает пресс-служба полиции Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел вечером 21 июля. О стрельбе сообщили жители улицы Бабушкина в Невском районе. Через несколько минут на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они задержали пьяного 43-летнего неработающего местного жителя.

Выяснилось, что мужчина остановил проходившую мимо женщину с енотом и попытался отнять у нее животное. Поскольку та оказала сопротивление, хулиган достал травматический пистолет и выстрелил в воздух.

Пострадавших в результате происшествия нет. У задержанного изъяли оружие и доставили его в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Для чего нетрезвому петербуржцу понадобился енот, неизвестно.