На Кубани подросток ранил пятерых школьников после уроков

Пистолет парень выбросил в канализацию.

Краснодарский край. В Темрюкском районе Краснодарского края школьник ранил пятерых учеников из пневматического пистолета. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

В понедельник, 4 марта, 15-летний мальчик пришел в школу №10 с оружием. Когда уроки закончились, у него возник конфликт со сверстниками, вероятно, из-за денег.

«Тогда парень достал пистолет и начал стрелять», - сказал источник.

Ученики получили незначительные ранения. Пистолет парень выбросил в канализацию.

В региональном ГУ МВД начали проверку по факту конфликта, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что стрельба произошла вне стен учебного заведения.