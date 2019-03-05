play
pause
  • $ 65.8 ↓
  • € 74.74 ↓

На Кубани подросток ранил пятерых школьников после уроков

16:11, 05 марта, 2019
Дарья Снидкова
16:11, 05 марта, 2019
Дарья Снидкова
191
0
#школа\n#Краснодарский край\n#стрельба\n#пострадавшие
Фото: pxhere.com
191
0

Пистолет парень выбросил в канализацию.

Краснодарский край. В Темрюкском районе Краснодарского края школьник ранил пятерых учеников из пневматического пистолета. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

В понедельник, 4 марта, 15-летний мальчик пришел в школу №10 с оружием. Когда уроки закончились, у него возник конфликт со сверстниками, вероятно, из-за денег.

«Тогда парень достал пистолет и начал стрелять», - сказал источник.

Ученики получили незначительные ранения. Пистолет парень выбросил в канализацию.

В региональном ГУ МВД начали проверку по факту конфликта, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что стрельба произошла вне стен учебного заведения.

16:11, 05 марта, 2019
Дарья Снидкова
191
0
#школа\n#Краснодарский край\n#стрельба\n#пострадавшие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Житель Ижевска задохнулся под снегом

17:14, 26 февраля, 2019
4232

Ночные бабочки: юные жительницы Удмуртии стали проститутками ради больших денег

3710
16:40, 27 февраля, 2019

В Удмуртии пес 4 дня просидел привязанным в лесу

3599
11:34, 27 февраля, 2019

Жители Ижевска сообщили о гуляющем по городу медведе

3271
14:38, 28 февраля, 2019

Напугавший жителей Ижевска медведь сбежал из цирка

2799
15:15, 28 февраля, 2019

В России пенсионеры получат соцдоплаты сверх прожиточного минимума

10:15, 26 февраля, 2019
3492

Охранник магазина в Москве выпорол подростков ремнём

3190
19:14, 02 марта, 2019

Российские операторы подняли цены на туры в Турцию на 15%

2171
16:54, 27 февраля, 2019

Власти Екатеринбурга забрали квартиру у мужчины, спасшего 3 детей из пожара

1551
16:15, 28 февраля, 2019

В России снимут продолжение «Брата»

995
09:28, 26 февраля, 2019

Фотографировавшуюся на льдине пенсионерку унесло в море в Исландии

14:08, 02 марта, 2019
3297

В Германии забеспокоились о транзите газа через Украину

1719
11:10, 03 марта, 2019

Американские климатологи предрекли исчезновение облаков через 100 лет

953
19:00, 26 февраля, 2019

В США оштрафовали TikTok на 5,7 млн долларов за сбор данных о детях

806
14:54, 28 февраля, 2019

Экс-министра Израиля осудили на 11 лет за шпионаж в пользу Ирана

792
16:10, 26 февраля, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: снегопады и демонтаж ледового городка в Ижевске

Ледовый городок демонтируют в Ижевске

Удмуртия в минуту: Масленица и подарки на 8 марта

04 марта, 2019