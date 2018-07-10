Следователи рассказали о давлении на потерпевших «Зимней вишни»

Людям угрожают через соцсети.

Кемерово. Следователи рассказали о давлении на потерпевших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Как сообщает Газета.ru, людям угрожают коллеги начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

По словам следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Рустама Габдулина, потерпевшим угрожают через соцсети. «Накануне у здания суда было порядка 20 мужчин, которые допускали личные оскорбления и угрозы в сторону потерпевших. Это были коллеги Бурсина...Они фотографировали машины, на которых те приехали», - пояснил Габдуллин.

Как рассказал один из потерпевших, у обвиняемых есть возможность ознакомиться с их личными данными. «Мы боимся, что к нам придут домой», - поделился он.

Напомним, трагедия в Кемерово произошла 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека.

