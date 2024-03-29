В 2024 году на территории Удмуртии почти 200 лиц нарушили законодательство в сфере миграции

Ижевск. Удмуртия. С начала 2024 года в Удмуртии 187 человек привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере миграции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Нарушителей обнаружили во время проверок мест трудовой деятельности иностранных граждан. Полиция побывала в 344 объектах торговли, строительства, промышленности и иных местах, где могут работать иностранцы и лица без гражданства.

В результате выяснилось, что 82 человека нарушили режим пребывания на территории России, 43 — нарушили правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в России, 19 — нарушили иммиграционные правила, 9 человек работали незаконно, 17 — нарушили сроки обращения за выдачей патента и двое предоставили ложные сведения при осуществлении миграционного учета.

Также к уголовной ответственности привлечены 15 работодателей, которые нарушили правила привлечения и использования иностранной рабочей силы.

Помимо этого, в 2024 году сотрудники МВД выявили 4 факта организации незаконной миграции, один факт фиктивной регистрации иностранного гражданина и два факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Были возбуждены уголовные дела.

По данным материалам суд вынес 31 решение об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы России, 26 из них — о выдворении в принудительном порядке.