В деревне Девятово Сарапульского района местного жителя задушили шнурком

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе задержали жителя деревни, который подозревается в убийстве односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным следствия, 22 апреля 2024 года 55-летний житель деревни Девятово выпивал вместе со своим 38-летним знакомым. Отмечается, что оба мужчины ранее были судимы.

Во время распития алкоголя между приятелями произошел конфликт, во время которого 38-летний подозреваемый задушил знакомого шнурком. Затем злоумышленник решил сокрыть следы преступления и спрятал шнур и другие предметы, которые имеют отношение к случившемуся, в сарае.

В этот же день тело погибшего было найдено. Следователь также обнаружил спрятанные улики, был установлен подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»). В настоящий момент следователь готовит ходатайство в суд, чтобы подозреваемого в убийстве мужчину заключили под стражу.