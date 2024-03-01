Двое жителей Шарканского района незаконно срубили более 200 деревьев

Шаркан. Удмуртия. Двое жителей Шарканского района подозреваются в незаконной рубке 225 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, с марта по апрель 2022 года и в мае 2023 года мужчины под видом предпринимательской деятельности незаконно срубили ели, сосны и пихты в лесах Шарканского района. Древесину они сдавали на перерабатывающие предприятия.

Отмечается, что подозреваемые не имели разрешительных документов на рубку лесных насаждений. Таким образом они причинили ущерб лесному фонду на сумму 1 млн 400 тыс. рублей.

Позднее удалось установить, что злоумышленники ранее входили в преступную группу, совместно с которой также участвовали в незаконной рубке леса.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой»). За совершённое преступление злоумышленников могут лишить свободы на срок до 7 лет.