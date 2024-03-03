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У жителя Удмуртии во время рыбалки украли мотовездеход

11:00, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
У жителя Удмуртии во время рыбалки украли мотовездеход
11:00, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
602
0
#Ярский район\n#Удмуртия\n#кража\n#уголовное дело
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
602
0

Ущерб составил около 100 тыс. рублей.

Яр. Удмуртия. В Удмуртии задержали жителя Завьяловского района, который подозревается в краже мотовездехода. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

69-летний житель Ярского района приехал на рыбалку на мотовездеходе и оставил его на обочине дороги. В результате транспортное средство, стоимостью около 100 тыс. рублей, оказалось похищено. 

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России («Кража»). 

Во время оперативно-розыскных мероприятий полиция смогла задержать подозреваемого. Им оказался житель Завьяловского района, который ехал на автомобиле «ГАЗ», когда увидел на обочине дороги мотовездеход. Он погрузил его в фургон автомобиля и скрылся. 

С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

11:00, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
602
0
#Ярский район\n#Удмуртия\n#кража\n#уголовное дело