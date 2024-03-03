У жителя Удмуртии во время рыбалки украли мотовездеход

Яр. Удмуртия. В Удмуртии задержали жителя Завьяловского района, который подозревается в краже мотовездехода. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

69-летний житель Ярского района приехал на рыбалку на мотовездеходе и оставил его на обочине дороги. В результате транспортное средство, стоимостью около 100 тыс. рублей, оказалось похищено.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России («Кража»).

Во время оперативно-розыскных мероприятий полиция смогла задержать подозреваемого. Им оказался житель Завьяловского района, который ехал на автомобиле «ГАЗ», когда увидел на обочине дороги мотовездеход. Он погрузил его в фургон автомобиля и скрылся.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.