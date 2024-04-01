Обвиняемый в тяжком преступлении 16-летней давности житель Удмуртии предстанет перед судом

Кизнер. Удмуртия. В Кизнерском районе 57-летнего жителя ждет суд за тяжкое преступление, совершённое, по версии следствия, более 16-ти лет назад. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в ноябре 2007 года обвиняемый, распивая спиртное, на почве ссоры нанёс знакомой женщине множественные удары палкой по жизненно-важным органам. В результате полученных травм потерпевшая скончалась, а обвиняемый скрылся с места преступления.

В 2009 году предварительное следствие приостановили за неимением подозреваемых. Однако, в январе 2024 года производство по уголовному делу возобновили, благодаря появлению новых доказательств.

Дело направлено в Кизнерский районный суд для рассмотрения по существу.