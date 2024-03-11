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До четырёх лёт лишения свободы может получить подозреваемый в похищении собаки в Удмуртии

14:52, 11 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
До четырёх лёт лишения свободы может получить подозреваемый в похищении собаки в Удмуртии
14:52, 11 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
276
0
#собаки\n#грабеж\n#Шарканский район\n#уголовное дело
Фото: unsplash.com (Fernanda Nuso)
276
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Хозяйка оставила питомца на улице и зашла в магазин.

Шаркан. Удмуртия. В Удмуртии задержали подозреваемого в похищении домашнего питомца. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В дежурную часть обратилась 47-летняя жительница села Мишкино с сообщением о хищении её собаки.

Сотрудники полиции установили, что хозяйка йоркширского терьера зашла в продуктовый магазин, оставив питомца на улице. Там к собаке подошёл мужчина, который взял животное на руки и увёз в неизвестном направлении.

Участковый в ходе проведённых мероприятий установил, что похитителем стал 39-летний безработный житель Воткинска. В ходе допроса мужчина пояснил, что захотел забрать собаку себе.

Ущерб составил 15 тыс. рублей. В настоящее время животное вернули хозяйке.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 161 УК России («Грабеж»). Подозреваемый может получить до четырёх лет лишения свободы.

14:52, 11 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
276
0
#собаки\n#грабеж\n#Шарканский район\n#уголовное дело