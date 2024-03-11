До четырёх лёт лишения свободы может получить подозреваемый в похищении собаки в Удмуртии

Шаркан. Удмуртия. В Удмуртии задержали подозреваемого в похищении домашнего питомца. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В дежурную часть обратилась 47-летняя жительница села Мишкино с сообщением о хищении её собаки.

Сотрудники полиции установили, что хозяйка йоркширского терьера зашла в продуктовый магазин, оставив питомца на улице. Там к собаке подошёл мужчина, который взял животное на руки и увёз в неизвестном направлении.

Участковый в ходе проведённых мероприятий установил, что похитителем стал 39-летний безработный житель Воткинска. В ходе допроса мужчина пояснил, что захотел забрать собаку себе.

Ущерб составил 15 тыс. рублей. В настоящее время животное вернули хозяйке.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 161 УК России («Грабеж»). Подозреваемый может получить до четырёх лет лишения свободы.