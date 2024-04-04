Верховный суд Удмуртии оставил под арестом бывшего коммерческого директора «Удмуртской птицефабрики»

Глазов. Удмуртия. Апелляционный суд не стал менять меру пресечения бывшему коммерческому директору «Удмуртской птицефабрики». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, что 29 марта Глазовский районный суд заключил бывшего коммерческого директора ООО «Удмуртская птицефабрика» под стражу.

По данным судейского сообщества Удмуртии, мужчина обвиняется в том, что с января 2018 года по январь 2024 года получил более 4 млн рублей, чтобы поспособствовать в заключении договоров на поставки мяса курицы в ряд организаций. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 8 статьи 204 УК России («Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере»).

В суде мужчина не признал свою вину. Обвиняемый вместе с защитником просили не изолировать экс-директора от общества, но суд заключил его под стражу до 25 мая 2024 года.

Далее в Верховный суд Удмуртии была подана аппеляция. Во время заседания обвиняемый и защитник вновь попросили изменить меру пресечения, указывая на её необоснованность. Но суд счёл эти доводы несостоятельными и не стал ничего менять.

Постановление суда вступило в законную силу.