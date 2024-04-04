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Жители Удмуртии помогли заключить фиктивный брак между иностранцем и гражданкой России

11:00, 04 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Удмуртии помогли заключить фиктивный брак между иностранцем и гражданкой России
11:00, 04 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
176
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#брак\n#уголовное дело
Фото: unsplash.com (Sandy Millar)
176
0

Суд приговорил каждого участника аферы к двум годам условного лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии помогли иностранцу незаконно получить право пребывания в России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии. 

Установлено, что жители Удмуртии, объединившись в группу, организовали заключение фиктивного брака между иностранцем и гражданкой России. В результате мужчина получил право законного пребывания в Российской Федерации.

Деятельность злоумышленников удалось пресечь. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК России («Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, совершенные группой лиц по предварительному сговору»). 

Первомайский районный суд Ижевска приговорил каждого из фигурантов к условному лишению свободы на два года с испытательным сроком два года.  

11:00, 04 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
176
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#брак\n#уголовное дело