Жители Удмуртии помогли заключить фиктивный брак между иностранцем и гражданкой России

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии помогли иностранцу незаконно получить право пребывания в России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Установлено, что жители Удмуртии, объединившись в группу, организовали заключение фиктивного брака между иностранцем и гражданкой России. В результате мужчина получил право законного пребывания в Российской Федерации.

Деятельность злоумышленников удалось пресечь. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК России («Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, совершенные группой лиц по предварительному сговору»).

Первомайский районный суд Ижевска приговорил каждого из фигурантов к условному лишению свободы на два года с испытательным сроком два года.