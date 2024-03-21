В пункте выдачи заказов маркетплейса в Ижевске украли монитор

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске местный житель подозревается в товара из пункта выдачи заказов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ранее в полицию обратилась оператор пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов. Девушка заявила о краже монитора.

Сотрудники полиции установили, что вечером в пункт зашли двое молодых людей, чтобы забрать свои заказы. Когда оператор ушла на склад за товаром, один из посетителей забрал с собой упаковку с монитором, который стоит 22 500 рублей.

Подозреваемого в краже удалось задержать. Им оказался 33-летний ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. Он рассказал, что продал монитор прохожему на улице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России («Кража»). С подозреваемого взяли подписку о невыезде. За совершённое преступление его могут лишить свободы на срок до 2 лет.