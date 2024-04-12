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В Удмуртии задержали мужчину, подозреваемого в краже денег у пьяных посетителей кафе и ночных клубов

14:01, 12 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии задержали мужчину, подозреваемого в краже денег у пьяных посетителей кафе и ночных клубов
14:01, 12 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
135
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кражи\n#уголовное дело
Фото: elements.envato.com (LightFieldStudios)
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Полиция ищет других потерпевших.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 33-летнего мужчину, который подозревается в краже денег у пьяных посетителей кафе и ночных клубов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Установлено, что ранее судимый уроженец Азербайджана ночью в Индустриальном районе Ижевска подъехал на машине к ночному клубу. Сделав вид, что работает в такси, мужчина предложил 36-летнему нетрезвому посетителю подвезти его до дома. В автомобиле водитель воспользовался состоянием пассажира и забрал у него мобильный телефон. Далее через приложение злоумышленник похитил более 45 тыс. рублей с банковского счета потерпевшего. 

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК России («Кража с банковского счета») и части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни»). В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. 

Сотрудники полиции устанавливают причастность мужчины к подобным фактам противоправной деятельности. Жителей региона, которые пострадали от действий этого человека, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (963) 546-87-57, 8 (3412) 415-062, 419-002 или в дежурную часть любого отдела МВД. 

14:01, 12 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
135
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кражи\n#уголовное дело