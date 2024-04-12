В Удмуртии задержали мужчину, подозреваемого в краже денег у пьяных посетителей кафе и ночных клубов

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 33-летнего мужчину, который подозревается в краже денег у пьяных посетителей кафе и ночных клубов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что ранее судимый уроженец Азербайджана ночью в Индустриальном районе Ижевска подъехал на машине к ночному клубу. Сделав вид, что работает в такси, мужчина предложил 36-летнему нетрезвому посетителю подвезти его до дома. В автомобиле водитель воспользовался состоянием пассажира и забрал у него мобильный телефон. Далее через приложение злоумышленник похитил более 45 тыс. рублей с банковского счета потерпевшего.

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК России («Кража с банковского счета») и части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни»). В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Сотрудники полиции устанавливают причастность мужчины к подобным фактам противоправной деятельности. Жителей региона, которые пострадали от действий этого человека, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (963) 546-87-57, 8 (3412) 415-062, 419-002 или в дежурную часть любого отдела МВД.