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В Кемерово задержали руководителя первой прибывшей к «Зимней вишне» пожарной группы

19:10, 07 июля, 2018
Александра Бобрович
19:10, 07 июля, 2018
Александра Бобрович
962
0
#Следственный комитет\n#трагедия\n#пожары\n#торговый центр\n#уголовное дело\n#Кемерово\n#происшествие\n#задержание
Фото: sledcom.ru
962
0

Против него возбуждено уголовное дело о халатности.

Кемерово. В Кемерово задержали руководителя первой прибывшей к «Зимней вишне» пожарной группы Андрея Бурсина. С таким заявлением выступила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.  

По данным ведомства, пожарник, прибывший первым к зданию сгоревшего торгового центра, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона города. Кроме того, он не смог обеспечить разведку пожара, что в результате привело к гибели людей.  

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы пожаротушения ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области» Андрея Бурсина по признакам преступления, предусмотренного по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность)», - говорится в сообщении СКР.  

На данный момент пожарник задержан. В ближайшее время суд выберет для него меру пресечения. Согласно законодательству, ему грозит лишение свободы сроком на 7 лет.  

Напомним, трагедия в Кемерово произошла 25 марта. В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека. В связи с произошедшим 28 марта в России было объявлено днем национального траура.

19:10, 07 июля, 2018
Александра Бобрович
962
0
#Следственный комитет\n#трагедия\n#пожары\n#торговый центр\n#уголовное дело\n#Кемерово\n#происшествие\n#задержание

 

 

 


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