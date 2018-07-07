Против него возбуждено уголовное дело о халатности.

Кемерово. В Кемерово задержали руководителя первой прибывшей к «Зимней вишне» пожарной группы Андрея Бурсина. С таким заявлением выступила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным ведомства, пожарник, прибывший первым к зданию сгоревшего торгового центра, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона города. Кроме того, он не смог обеспечить разведку пожара, что в результате привело к гибели людей.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы пожаротушения ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области» Андрея Бурсина по признакам преступления, предусмотренного по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность)», - говорится в сообщении СКР.

На данный момент пожарник задержан. В ближайшее время суд выберет для него меру пресечения. Согласно законодательству, ему грозит лишение свободы сроком на 7 лет.

Напомним, трагедия в Кемерово произошла 25 марта. В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека. В связи с произошедшим 28 марта в России было объявлено днем национального траура.