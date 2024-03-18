На покинувшего Россию ижевчанина завели уголовное дело за участие в террористическом сообществе

Москва. На ижевчанина Сергея Антонова, скрывающегося за границей, завели уголовное дело по статье об участии в террористическом сообществе. Об этом сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на РИА Новости.

Сергей Антонов является членом нежелательной в РФ польской организации «Съезд народных депутатов», за что ранее его привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Также Антонов возглавляет нежелательную организацию «Комитет 2024», который массово направлял в госорганы обращения о якобы «нелегитимности» выборов и необходимости уголовного преследования сотрудников властных структур.

Теперь ему грозит уголовная ответственность по части 2 статьи 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»).