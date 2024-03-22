Пострадавших от рук матери детей выписали из ижевской больницы

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выписали из больницы детей, которых била собственная мать. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребёнка в Удмуртии Ольга Авдеева.

Брат с сестрой поправились, и сегодня, 22 марта, поедут домой к родителям. «Уже 2 недели в больнице с малышами приемная мама. Детки все поняли, признали, начали прибывать в весе (догнали своих сверстников), и уже привыкли к «рукам». Постоянно на руках кто-то один (а то и оба в раз!)», — делится Уполномоченный по правам ребёнка.

Ольга Авдеева также высказала благодарность врачам, которые спасают детей.

Напомним, по данным следствия, в Балезино детей избивала родная мать, из-за того что они громко плакали. Малышей доставили в реанимацию, а на женщину завели уголовное дело.