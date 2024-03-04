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За убийство и расчленение знакомого житель Удмуртии проведёт 8 лет в колонии строгого режима

16:45, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За убийство и расчленение знакомого житель Удмуртии проведёт 8 лет в колонии строгого режима
16:45, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#убийство\n#суд\n#уголовное дело
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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Мужчина спрятал тело в овощной яме в огороде.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе осудили 54-летнего местного жителя, который убил собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Установлено, что в июле 2023 года во время распития алкоголя обвиняемый поссорился со знакомым. В результате мужчина два раза ударил потерпевшего ножом в шею, отчего тот скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, житель Воткинска топором расчленил тело на две части и спрятал их в овощной яме в огороде.

По данному факту было возбуждено уголовное дело статье 105 УК России («Убийство»). Воткинский районный суд приговорил обвиняемого к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. 

16:45, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
71
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#убийство\n#суд\n#уголовное дело