За убийство и расчленение знакомого житель Удмуртии проведёт 8 лет в колонии строгого режима

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе осудили 54-летнего местного жителя, который убил собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в июле 2023 года во время распития алкоголя обвиняемый поссорился со знакомым. В результате мужчина два раза ударил потерпевшего ножом в шею, отчего тот скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, житель Воткинска топором расчленил тело на две части и спрятал их в овощной яме в огороде.

По данному факту было возбуждено уголовное дело статье 105 УК России («Убийство»). Воткинский районный суд приговорил обвиняемого к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.