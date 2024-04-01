За избиение молотком осудили несовершеннолетнего жителя Сарапула

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский городской суд назначил наказание 17-летнему подростку из Сарапула за причинение тяжкого вреда здоровью местному жителю. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

В октябре 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал в коридоре первого этажа одноподъездного дома на потерпевшего. Он нанёс ему множественные удары молотком по туловищу. Своими действиями он причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью.

В ходе судебного заседания обвиняемый вину признал полностью, показания, которые дал ранее, подтвердил.

С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также наложением на осужденного ряда дополнительных обязанностей, способствующих его исправлению.