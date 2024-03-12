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Сбивший насмерть женщину в Сарапульском районе подсудимый получил срок

10:20, 12 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Сбивший насмерть женщину в Сарапульском районе подсудимый получил срок
10:20, 12 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
155
0
#авария\n#пешеходы\n#Сарапульский район\n#уголовное дело
Фото: ИА «Сусанин»
155
0

Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский районный суд назначил наказание жителю, виновному в смертельном ДТП. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В начале октября 2023 года подсудимый 2000 года рождения, находясь за рулём «ЗАЗ Сенс» в состоянии алкогольного опьянения, двигался по дороге «Сарапул-Верхний Бугрыш» в сторону дома на улице Советской в селе Уральский.

Молодой человек превысил скорость, из-за чего потерял управление и выехал на встречную полосу, затем на обочину рядом с указанным домом. Там он сбил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

Подсудимый полностью признал вину в содеянном и раскаялся.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 5,5 лет в колонии-поселении.

Во время вынесения приговора судья учёл, что подсудимый привлекается к уголовной ответственности впервые, совершил преступление по неосторожности, активно способствовал раскрытию преступления и имел положительные характеристики с места учёбы и службы.

10:20, 12 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
155
0
#авария\n#пешеходы\n#Сарапульский район\n#уголовное дело