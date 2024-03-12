Сбивший насмерть женщину в Сарапульском районе подсудимый получил срок

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский районный суд назначил наказание жителю, виновному в смертельном ДТП. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В начале октября 2023 года подсудимый 2000 года рождения, находясь за рулём «ЗАЗ Сенс» в состоянии алкогольного опьянения, двигался по дороге «Сарапул-Верхний Бугрыш» в сторону дома на улице Советской в селе Уральский.

Молодой человек превысил скорость, из-за чего потерял управление и выехал на встречную полосу, затем на обочину рядом с указанным домом. Там он сбил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

Подсудимый полностью признал вину в содеянном и раскаялся.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 5,5 лет в колонии-поселении.

Во время вынесения приговора судья учёл, что подсудимый привлекается к уголовной ответственности впервые, совершил преступление по неосторожности, активно способствовал раскрытию преступления и имел положительные характеристики с места учёбы и службы.