Пьяный водитель из Завьялово на машине знакомого врезался в автомобиль коммунальных служб

Завьялово. Удмуртия. Пьяный житель Удмуртии во время поездки на автомобиле врезался в машину коммунальных служб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Вечером 37-летний житель Завьяловского района распивал алкоголь вместе со своим знакомым. Когда собутыльник уснул, мужчина решил съездить за дополнительными алкогольными напитками. Он проник в машину знакомого, взял ключи под ковриком и поехал в сторону Ижевска. На въезде в город водитель не справился с управлением и врезался в стоявший на дороге автомобиль коммунальных служб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 УК России («Неправомерное завладение транспортным средством»). Также в отношении подозреваемого составлены протоколы по статье 12.8 КоАП России («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения») и 12.7. («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).

Подозреваемого в угоне удалось задержать. За совершённое преступление его могут лишить свободы на срок до 5 лет.