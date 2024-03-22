Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Пьяный водитель из Завьялово на машине знакомого врезался в автомобиль коммунальных служб

08:30, 22 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Пьяный водитель из Завьялово на машине знакомого врезался в автомобиль коммунальных служб
08:30, 22 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
29
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#пьяный водитель\n#уголовное дело\n#авария
Фото: unsplash.com (Scott Rodgerson)
29
0

Он ехал за новой порцией алкоголя.

Завьялово. Удмуртия. Пьяный житель Удмуртии во время поездки на автомобиле врезался в машину коммунальных служб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. 

Вечером 37-летний житель Завьяловского района распивал алкоголь вместе со своим знакомым. Когда собутыльник уснул, мужчина решил съездить за дополнительными алкогольными напитками. Он проник в машину знакомого, взял ключи под ковриком и поехал в сторону Ижевска. На въезде в город водитель не справился с управлением и врезался в стоявший на дороге автомобиль коммунальных служб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 УК России («Неправомерное завладение транспортным средством»). Также в отношении подозреваемого составлены протоколы по статье 12.8 КоАП России («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения») и 12.7. («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).

Подозреваемого в угоне удалось задержать. За совершённое преступление его могут лишить свободы на срок до 5 лет. 

08:30, 22 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
29
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#пьяный водитель\n#уголовное дело\n#авария