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      СКР возбудил новое уголовное дело против владельца «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева

      12:54, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      12:54, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      146
      0
      #Следственный комитет\n#авиаперевозки\n#авиарейсы\n#уголовное дело\n#обвинение\n#происшествие
      Фото: sledcom.ru
      146
      0

      Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

      Москва. Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против владельца и сопрезидента авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.  

      По данным следствия, говорится на sledcom.ru, с 2015 по 2017 годы Мурсекаев вместе с подельниками (бывшим гендиректором компании Александрой Кочневым, экс-финансовым директором Алевтиной Калашниковой и главным бухгалтером Екатериной Пантелеевой) приобрели топливо для самолетов по завышенной цене у подконтрольных ему компаний.  

      Кроме того, следователи выяснили, что «ВИМ-Авиа» фактически являлась финансовой пирамидой. Ее руководство скрывало данные об убытках, предоставляло ложные сведения Росавиации и получало кредиты в банках. В конечном итоге, в результате мошеннических действий Мурсекаев вместе с супругой незаконно получил более 162 млн рублей и нанес ущерб компаниям-контрагентам «ВИМ-Авиа» на сумму в 782 млн рублей.  

      В настоящее время против Рашида Мурсекаева возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Кроме него, это же обвинение предъявлено и другим фигурантам – Алевтине Калашниковой, Александру Кочневу и Екатерине Пантелеевой.  

      Сам Мурсекаев вместе супругой покинул пределы страны и находится в международном розыске. СКР просит суд о его заочном аресте. 

      12:54, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      146
      0
      #Следственный комитет\n#авиаперевозки\n#авиарейсы\n#уголовное дело\n#обвинение\n#происшествие

       

       

       

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