СКР возбудил новое уголовное дело против владельца «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

Москва. Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против владельца и сопрезидента авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

По данным следствия, говорится на sledcom.ru, с 2015 по 2017 годы Мурсекаев вместе с подельниками (бывшим гендиректором компании Александрой Кочневым, экс-финансовым директором Алевтиной Калашниковой и главным бухгалтером Екатериной Пантелеевой) приобрели топливо для самолетов по завышенной цене у подконтрольных ему компаний.

Кроме того, следователи выяснили, что «ВИМ-Авиа» фактически являлась финансовой пирамидой. Ее руководство скрывало данные об убытках, предоставляло ложные сведения Росавиации и получало кредиты в банках. В конечном итоге, в результате мошеннических действий Мурсекаев вместе с супругой незаконно получил более 162 млн рублей и нанес ущерб компаниям-контрагентам «ВИМ-Авиа» на сумму в 782 млн рублей.

В настоящее время против Рашида Мурсекаева возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Кроме него, это же обвинение предъявлено и другим фигурантам – Алевтине Калашниковой, Александру Кочневу и Екатерине Пантелеевой.

Сам Мурсекаев вместе супругой покинул пределы страны и находится в международном розыске. СКР просит суд о его заочном аресте.