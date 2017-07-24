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      Российских туристов, застрявших в турецком Бодруме, доставили на родину

      11:13, 24 июля, 2017
      Новичок
      11:13, 24 июля, 2017
      Новичок
      216
      0
      #отдых\n#авиация\n#Турция\n#туристы\n#Ростуризм
      Фото: pixabay.com
      216
      0

      Больше 300 человек ожидали рейса компании iFly с пятницы.  

      Москва. Больше 300 туристов, ожидавших с минувшей пятницы вылета из турецкого Бодрума в Москву, вернулись домой. Борт компании iFly приземлился в столичном аэропорту «Внуково» около полуночи воскресенья, 23 июля, сообщает «Коммерсантъ».

      Задержка рейса авиакомпании iFly составила двое суток. Часть пассажиров на это время заселили в гостиницу, некоторые остались в аэропорту.  

      В Ростуризме пояснили, что задержка была вызвана поломкой лайнера и техническими регламентными работами на другом воздушном судне компании iFly. Проверку по данному инциденту проводит транспортная прокуратура.

      11:13, 24 июля, 2017
      Новичок
      216
      0
      #отдых\n#авиация\n#Турция\n#туристы\n#Ростуризм

       

       

       

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