Российских туристов, застрявших в турецком Бодруме, доставили на родину

Больше 300 человек ожидали рейса компании iFly с пятницы.

Москва. Больше 300 туристов, ожидавших с минувшей пятницы вылета из турецкого Бодрума в Москву, вернулись домой. Борт компании iFly приземлился в столичном аэропорту «Внуково» около полуночи воскресенья, 23 июля, сообщает «Коммерсантъ».

Задержка рейса авиакомпании iFly составила двое суток. Часть пассажиров на это время заселили в гостиницу, некоторые остались в аэропорту.

В Ростуризме пояснили, что задержка была вызвана поломкой лайнера и техническими регламентными работами на другом воздушном судне компании iFly. Проверку по данному инциденту проводит транспортная прокуратура.