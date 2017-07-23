Застрявшие в Турции российские туристы скоро вылетят домой

Россияне остаются в городе Бодрум с 21 июля.

Бодрум. Турция. Застрявшие в Турции российские туристы скоро вылетят в Москву. Как сообщает Газета, россияне не могут вернуться из города Бодрум с 21 июля.

«Туроператоры находятся во взаимодействии с туристами и оказывают им содействие в размещении, предоставлении питания. Участниками рынка предпринимаются меры для разрешения ситуации. Ожидается, что отправка туристов должна быть выполнена в ближайшее время», - цитирует издание слова представителя Ростуризма.

В агентстве отметили, что задержка вылета самолета связана «с решением вопросов технического обслуживания бортов».