Компания AliExpress пообещала сократить срок доставки товаров по России до 10 дней

Для этого она обязала «Почту России» закупить новые самолеты. Москва.

Заказы российских интернет-покупателей, поступающие на торговую площадку AliExpress, будет прибывать в нашу страну в течение 10 дней. Об этом «Коммерсанту» рассказал представитель китайского ритейлера.

Отмечается, что сейчас максимальный срок доставки товаров с популярной интернет-площадки в Россию – 45 дней, в среднем 30 дней. С 11 ноября он будет радикально сокращен.

Как сообщил директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский, в целях улучшения обслуживания клиентов с перспективного российского рынка ритейлер подготовил ряд реформ. В частности, начиная с ближайших выходных, все посылки в Россию будет отправлять непосредственно AliExpress, а не продавцы. Также в скором времени партнером по доставке станет логистическая компания Cainiao (входит вместе с AliExpress в группу Alibaba).

Немаловажно и то, что AliExpress заключил договоры с крупными перевозчиками в нашей стране, в том числе с «Почтой России». Почтовики специально увеличили свой авиапарк для того, чтобы более оперативно доставлять товары AliExpress потребителям.

Добавим, ряд экспертов, опрошенных изданием, отметили, что повышение быстроты обслуживания клиентов китайской торговой площадки может привести к повышению цен на предлагаемые ей товары.