В начале декабря Союз дизайнеров России выбрал Ижевск «Столицей российского дизайна — 2018». Что означает этот статус для столицы Удмуртии и что он принесет городу? Как вообще должен развиваться современный провинциальный город в России?

Об этом Sm-news.ru рассказал один из создателей проекта «Дизайн-выходные», советник главы Удмуртии, российский дизайнер Вячеслав Правдзинский.

- Вячеслав, что означает для Ижевска статус «Столицы российского дизайна -2018»? Что он даст горожанам?

- Начнем с того, Ижевск уже становился столицей российского дизайна. Этот конкурс, направленный на развитие профессионального сообщества и сферы дизайна, существует в России уже 15 лет, и Ижевск получал этот статус в 2003 году. На этот раз заявку подал Удмуртский союз дизайнеров, которому интересно, прежде всего, дизайн-образование и его развитие.

Но региональные власти, которые, со своей стороны, рассматривают дизайн абсолютно как экономический термин, поддержали эту инициативу. Мы хотим наполнить ее значимыми для города и профессионального сообщества мероприятиями. Поэтому в ближайшее время мы планируем провести открытый оргкомитет, куда позовем представителей Союза дизайнеров, предприятий и фирм, которые работают в сфере дизайна, и тех, кто его «потребляет» — наши крупные промышленные предприятия и бизнес.

Нам важно донести, что дизайн — это все-таки не про оформительство, а про конструирование, производство, интерфейс взаимодействия с человеком. И тут вырисовывается несколько направлений. Первое — вопрос о профессиональном образовании, его качестве, квалификации преподавательского состава, внедрении студенческих разработок.

Вторая история — дизайн в городской среде. Сейчас в Ижевске активно идет подготовка к внедрению дизайн-кода, регламентации визуального облика города. Кроме этого, у Ижевска, как у города и как у социального института есть еще много мест приложения для дизайн-решений. Это и навигация на улицах, это и айдентика самого города, это интерфейс взаимодействия городских служб с горожанами — например, то как оформлены таблички, как выглядят бланки документов, как происходит взаимодействие с пользователями на сайте администрации города.

Третье — мы очень хотим развивать дизайн в регионе именно как с отрасль, потому что сейчас дизайн ею не является в России практически нигде. Есть разрозненные группы дизайнеров, которые работают в компаниях, студиях, университетах. Но нет при этом цеховой солидарности, понятий о ценообразовании, правилах работы, юридической поддержки.

- Введение единого дизайн-кода в Ижевске обсуждается уже не один год. Что он будет из себя представлять? Это только единый стиль вывесок, витрин, или можно рассматривать его шире?

- Вообще, дизайн-код города — это свод правил оформления вывесок и рекламы. Наблюдать применение дизайн-кода можно, например, в торговых центрах, где размер, место размещения вывесок арендаторов четко регламентировано правилами администрации торгового центра. И сравните оформление торговых центров, например, с рынками, где каждый продавец делает в оформлении что угодно. Вот Ижевск сейчас — как большой рынок. Вывески, входные группы магазинов, элементы благоустройства — все это долгое время никак не регламентировалось. Поэтому, естественно, накопился ворох проблем, связанных с визуальным кодом города.

Ижевск, как и многие российские индустриальные города, строился как логичное и утилитарное пространство — с широкими улицами, зелеными насаждениями вдоль дорог, с ограниченным количеством торговых площадей, когда магазин проектируется сразу в доме. Вся торговля и развлекательная сфера в советское время были зарегламентированы. Но в последние 25 лет, когда рынок стал свободным, у Ижевска начали появляться функции, не свойственные ему. То есть город от индустриального начал двигаться к торговому — происходит сужение улиц за счет вынесения входных групп, освоение первых этажей под магазины, уплотнение застройки. Все это делается вне регламента и устоявшихся правил, и часто дает несуразицу, аляповатость рекламы, хаотичность. Это беда не только Ижевска, но и многих крупных и средних советских городов — Кирова, Перми, Самары.

Вводя дизайн-код, мы опираемся на практику уже введенных дизайн кодов в Москве, Саратове, Казани и Екатеринбурге. Сейчас в Ижевске идет работа по уменьшению количества рекламных площадей и приведению рекламы в порядок. До конца 2017 года мы закончим разработку всех материалов по дизайн-коду. Потом планируем этап согласования и общественных обсуждений, встретимся с предпринимательским, экспертным сообществом, архитекторами, регулирующими организациями и депутатами. Думаю, к февралю 2018 года мы утрясем все формальности и вынесем документы на заседание Городской думы.

- Тут возникает вопрос об интересах бизнеса. Готовы ли предприниматели столицы Удмуртии к внедрению такого дизайн-кода?

- Здесь вопрос вообще не в том, готов или не готов бизнес идти навстречу, здесь вопрос в том, в каком направлении мы как город движемся. Если власти договариваются с жителями, что город должен выглядеть так, а не иначе, значит, есть правила, которым нужно соответствовать всем, кто в нём хочет развивать свой бизнес. Наш приоритет - это интересы горожан. И если предприниматель, зная о существовании правил, нарушает их, он должен быть готов к ответственности.

Понятно, что мы на этапе утверждения будет говорить и с бизнесом, и с горожанами. Здесь не будет каких-то драконовских мер вводиться, будет применяться общая практика, сложившаяся не только в России, но и в мире. В первую очередь она коснется вывесок в центральной части города. Когда будет наведен порядок в центре Ижевска, будем переходить к периферийным районам.

- Как, на ваш взгляд, должен выглядеть сегодня современный провинциальный город в России? Какой населенный пункт для вас пример хорошей организации городского пространства?

- С появлением интернета и развитием коммуникаций слово «провинциальный» все больше теряет свой смысл. Сидя в Ижевске, легко можно делать мировые продукты и общаться с крупнейшими специалистами в отрасли. Грань между провинциальностью и столичностью постепенно стирается, единственное, где она еще присутствует — это плотность профессионалов в городском пространстве и уровень качества сервиса.

Помимо стирания границ, второй ключевой тренд — это то, что за людей и событийную повестку сейчас все активнее начинают бороться города, а не страны. Сегодня человек едет жить в Лондон, Париж, Берлин, а не в Англию, Францию или Германию. Точно также это работает и в России с её миграцией в Москву или Санкт-Петербург.

На первые роли выходит позиционирование городов, а именно — что город может дать жителям с точки зрения сервиса. Здесь в первую очередь появился тренд восприятия города как сервиса, насколько он удобен, интересен для жизни. И здесь все больший приоритет получают города, чьи власти используют в развитии так называемый «сервисный» подход — то есть сначала узнают потребность жителей в чем-то, а потом ее воплощают.

Я уверен, что у Ижевска есть все возможности стать таким городом. Наличие богатой инженерной культуры в Ижевске дает возможности для развития городских инноваций и превращение его в «умный город», в котором администрация и все городские службы руководствуются в работе не принципами временщиков в стиле «и так сойдёт», а думают стратегически, ориентируются в работе на результат и эффективность процессов.