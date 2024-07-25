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«Работа в Следственном комитете со временем становится образом жизни»

09:20, 25 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
09:20, 25 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Следственный комитет\n#Удмуртия\n#праздник
Фото: ИА «Сусанин»
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В честь Дня сотрудников органов следствия руководитель следственного отдела по Ленинскому району Ижевска Кирилл Черных поделился интересными фактами о своей работе.

— Расскажите о своем опыте работы следователем? Какие основные трудности в своей профессии вы можете назвать?

— Я начал трудовую деятельность в апреле 2012 года следователем Игринского отдела, затем меня перевели в Завьялово – работал там следователем и старшим следователем. Потом меня отправили в Ленинский район следователем по особо важным делам. Крайней должностью до прихода в Ленинский отдел был старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел.

За время работы я расследовал множество дел – преступления против личности, коррупционные преступления и должностные преступления в том числе. Особую сложность в расследовании всегда представляли не бытовые преступления – убийства или изнасилования, а коррупционные.

Лично для меня основная трудность такого рода преступлений заключается не только в необходимости раскрыть всю коррупционную схему, но и в адвокатах, всячески мешающих вести следствие. Это значительно усложняет процесс в сравнении с общеуголовными преступлениями.

Также непростой категорией являются преступления в отношении детей. Расследованию могут мешать эмоции родителей, поэтому приходится плотно общаться с ребенком с привлечением психологов. В таких делах доказательная база, как правило, строится на показаниях потерпевших.

— Какое дело вам особенно запомнилось?

— Во время работы в Завьяловском районе мы расследовали дело об убийстве таксиста. Наш отдел подняли в новогоднюю ночь – изначально было сообщение о том, что супруга потеряла своего мужа-таксиста, после того как он уехал работать. Спустя два дня во время чистки дороги грейдером на трассе «Ижевск-Ува» около реки Сива на обочине обнаружили труп потерявшегося. На теле были признаки насильственной смерти в виде колотых ран на груди.

Одновременно с этим сотрудники ГАИ на заправке в Завьяловском районе задержали нетрезвого водителя на похищенном автомобиле. Позже выяснилось, что это автомобиль погибшего.

Следствие установило, что, накануне нового года, двое обвиняемых, находясь в деревне Завьяловского района, хотели поехать в город для продолжения распития спиртного, но денег у них не было. Они решили вызвать такси, по дороге убить таксиста, скрыть труп и на его автомобиле добраться до города.

Вызвав такси, они отъехали недалеко от деревни, после чего сидящий сзади накинул веревку таксисту на шею и начал душить. В этот момент второй обвиняемый, сидящий на переднем сиденье, схватил отвертку, лежавшую между сиденьями, и нанес не менее 20 удар в шею и грудь потерпевшего. После этого они съехали в кювет, переместили труп в багажник и скинули его по пути следования до города.

Изначально мужчины отрицали свою причастность к преступлению, однако было проведено тщательное расследование, по результатам которого суд вынес в отношении них обвинительный приговор. Убийцы получили серьезные сроки, по-моему, от 17 до 19 лет лишения свободы.

— С какими трудностями вы столкнулись в роли руководителя следственного отдела?

— Сама по себе профессия следователя очень ответственная, ведь ты фактически ежедневно сталкиваешься с судьбами людей. Но, если следователь отвечает только за себя, то у руководителя отдела, на мой взгляд, ответственность возрастает в несколько раз, так как он в ответе перед коллективом, который собрал.

Изначально сложности были в том, чтобы собрать коллектив, так как нам нужны специалисты, которые идут не за регалиями и престижем, а которые хотят своей работой делать мир лучше. Могу заявить, что в следственном отделе Ленинского района сейчас работают только заинтересованные в своем деле следователи. Без желания человек не сможет долго продержаться на должности, потому что работа в Следственном комитете со временем становится образом жизни.

— Как выглядит следственный отдел по Ленинскому району в рейтинге остальных районных подразделений?

— По итогам первого полугодия Ленинский отдел стоит на первом месте в городе по нашим внутренним показателям. С моим приходом был принят ряд значительных кадровых изменений, а также кардинальное изменение деятельности отдела.

По данным за первое полугодие 2024 года следственным отделом Ленинского района расследовано 186 преступлений – из которых 98 тяжкие и особо тяжкие. Раскрыто 17 преступлений прошлых лет. В суд направлено 10 уголовных дел коррупционной направленности и 54 – экономической направленности. Всего отделом окончено 87 уголовных дел.

В этом году наблюдается рост преступлений против личности, включая причинение тяжкого вреда здоровью, убийств и преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Ленинский район всегда был одним из криминальных районов города, во многом из-за бараков в частном секторе, где проживают антисоциальные ранее судимые личности. Основная масса преступлений совершается там, и почти все из них происходят в состоянии алкогольного опьянения.

— А какие недавние громкие дела вы помните? Если я не ошибаюсь, то в первой половине июня сообщалось о гибели пенсионерки, которую затащили в костер. Можете поделиться подробностями этого дела?

— Сейчас дело находится в производстве, обвиняемый помещен в изолятор. Касаемо обстоятельств, в один из вечеров компания находилась во дворе дома, в лесопосадке поселка Машиностроителей, где знакомые распивали спиртное и жгли костер. Потерпевшая проживала рядом, а компания шумела – кричали и мешали местным жителям спать. Женщина вышла и сделала им замечание, попросила прекратить шуметь. В ответ на это нетрезвый обвиняемый ударил её кулаком в лицо – разбил нос и рассек бровь, а пенсионерка упала. После чего он взял её за одежду и затащил в костер, на котором они с компанией жарили мясо. Женщина загорелась, после чего обвиняемый понял, что натворил, достал её и попытался потушить подручными средствами. Несмотря на это, на момент приезда скорой помощи, которую вызвали очевидцы, вся компания разбежалась – всех задержали в эту же ночь. Пострадавшую госпитализировали, но она скончалась от термических ожогов спустя чуть более суток

Обвиняемый вину признал, активно сотрудничал со следствием. За данное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы. Мы планируем отправить это дело для рассмотрения по существу уже в августе.

— В честь Дня сотрудников органов следствия, что вы хотите сказать отмечающим?

— Хочется поздравить коллег с праздником и пожелать им высоких показателей раскрываемости дел и отсутствия недосыпа.

 

09:20, 25 июля, 2024
Михей Кузнецов
53
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#Следственный комитет\n#Удмуртия\n#праздник

 

 

 


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