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«Таланты не могут ждать»: Ольга Зосимова о вызове для лицея №29 и будущем одарённых детей в Ижевске

09:20, 17 июня, 2025
09:20, 17 июня, 2025
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#Ижевск\n#Лицей 29\n#Удмуртия\n#школа\n#одарённые дети
Фото: vk.com/emli29izh
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Почему важно не останавливаться на простом ремонте, а превратить лицей в символ интеллектуального роста — взгляд родителя и председателя комиссии по просвещению.

Каким должно быть образовательное пространство для одарённых детей и что сегодня делает лицей №29 уникальным — об этом и не только в интервью рассказала Ольга Викторовна Зосимова — председатель комиссии по просвещению, поддержке образования и культуры Общественной палаты Удмуртской Республики, директор СО АНО «Школа-кроха», спикер (лектор) Российского общества «Знание», организатор Всероссийского IT-турнира для школьников «КиберСфера», руководитель проекта для школьников «Мастерская ИИ», эксперт в сфере цифровых решений для образования, спикер обучающих программ по ИИ для педагогов, родителей и учреждений культуры, образования и, наконец, ведущая Телеграм-канала «Учителя ИИ».

— Ольга Викторовна, вас можно назвать заинтересованным лицом в системе образования, ваши дети успешно окончили 29 лицей несколько лет назад, сегодня вы председатель комиссии по поддержке образования ОП УР,  как вы оцениваете вклад лицея в развитие одарённых детей региона?

— Для меня лицей всегда был особым местом. Как родитель я горжусь тем, что мои дети учились здесь, а как человек из образования вижу: лицей — это не просто школа, а флагман, который определяет, каким будет образование во всей республике. Результаты лицеистов на всероссийских олимпиадах, турнирах, научных конкурсах уже не первый год позволяют Удмуртии входить в число сильнейших регионов страны. Это заслуга не только детей, но и педагогического коллектива, который умеет раскрывать потенциал каждого ученика. Здесь не просто дают знания, а учат мыслить, исследовать, работать в команде и добиваться результата

— Каким, на ваш взгляд, должно быть идеальное или хорошее образовательное пространство для одарённых детей? Какие элементы необходимы в первую очередь?

— Идеальное образовательное пространство для одарённых школьников — это, прежде всего, современная учебная база и рабочие лаборатории, где дети могут не только слушать теорию, но и получать практический опыт, заниматься проектами, участвовать в исследованиях. Важно, чтобы в школе было оборудование, позволяющее проводить эксперименты по физике, химии, информатике на уровне, не уступающем ведущим учебным центрам страны. Такой подход формирует у подростков вкус к настоящей науке, учит работать с современными технологиями, а не только учебниками. Немаловажен и человеческий фактор — поддержка, открытость педагогов к новым идеям, готовность работать с талантливыми и инициативными ребятами. В сочетании всё это создаёт среду, где способные дети могут реализовать свой потенциал и не терять мотивацию.

— Почему так важно поддержать этот проект именно сейчас?

— Потому что от промедления выигрывает только обыденность. Если не доделать до конца, то школа останется просто хорошей, а может стать лучшей. Мы уже видим результаты: успехи наших детей на олимпиадах, уважение других регионов, желание сильнейших педагогов работать здесь. Настало время сделать так, чтобы и само здание, и его начинка соответствовали этим высоким достижениям.

— Ольга Викторовна, сегодня лицей №29 называют кузницей математических и инженерных талантов. Что, на ваш взгляд, делает эту школу уникальной?

— Во-первых, здесь из года в год формируется по-настоящему мотивированное сообщество: сильные педагоги, инициативные родители и, конечно, дети, для которых математика — это страсть, а не просто школьный предмет. Но главное — атмосфера поддержки. Каждый ученик чувствует, что его успех важен не только для него самого, но и для всего лицея, для города, для региона.

— В 2024 году благодаря вашим лицеистам Удмуртия вошла в топ-5 регионов России по математике и информатике. Как удалось достичь такого результата?

— Этот успех складывается из тысяч часов труда — как детей, так и учителей. Мы постоянно совершенствуем программу, сотрудничаем с вузами, поддерживаем проектную деятельность, участвуем в олимпиадах и турнирах. Здесь каждый может раскрыться, попробовать себя в научных исследованиях, стартапах, лабораторных проектах. Всё это в совокупности даёт такой результат.

— Сейчас лицей на ремонте. Как это влияет на учебный процесс? Какие перемены ждут учеников после открытия?

— Временное неудобство всегда тяжело, но родители, педагоги воспринимают ремонт как важную инвестицию в будущее. Очень хочется верить, что после реконструкции дети вернутся не просто в обновлённые стены, а в современное образовательное пространство: лаборатории, цифровые классы, новые исследовательские площадки. Наши дети действительно достойны лучших условий, и очень важно, чтобы все задуманное было реализовано в полном объёме.

— Многие родители опасаются, что после ремонта всё сведётся к косметическим изменениям. Как вы оцениваете уровень поддержки со стороны власти и общества?

— Безусловно, поддержка есть и она нужна. Я искренне надеюсь на активную позицию региональной власти, ведь сегодня лицей — это двигатель не только для образования, но и для развития всего региона. Инициатива родителей тоже крайне важна: когда общество готово включаться в судьбу школы, это становится мощным стимулом для перемен.

— Почему так важно вкладываться именно в одарённых детей и подростков?

— Потому что эти дети — основной драйвер будущего. Они двигают науку, экономику, создают технологии, которыми будет пользоваться вся страна. Очень важно, чтобы они чувствовали: их поддерживают, в них верят, для них создают условия. Если мы этого не сделаем, они просто уедут туда, где есть современные лаборатории, цифровая инфраструктура, возможности для роста. Для региона это — потеря потенциала на десятилетия вперёд.

— Как вы считаете, кто должен участвовать в поддержке таких проектов — только государство, или родители тоже могут внести вклад?

— Это задача для всех: и государства, и родителей, и общества в целом. Родители должны быть не только наблюдателями, но и активными участниками жизни школы — поддерживать, помогать, участвовать в попечительских советах, инициировать проекты. Исследования показывают, что вовлечённость семьи напрямую влияет на успехи детей, помогает преодолеть образовательное неравенство и мотивирует к новым достижениям. Но и региональная власть обязана создавать условия, чтобы такие школы, как лицей № 29, были примером для других и имели всё необходимое для развития.

— Какие риски вы видите, если не будет поддержки или ремонт затянется?

— Самый главный риск — потеря мотивации у детей и педагогов. Одарённые дети — это двигатель развития региона. Если мы не дадим им современную среду, многие просто уедут учиться в другие города, где есть условия для развития. А ведь именно такие ребята потом становятся лидерами, учёными, инженерами, создают будущее региона. Без поддержки мы рискуем потерять целое поколение талантливых людей.

— Какой ваш призыв к родителям и властям?

— Очень простой: таланты не могут ждать. Поддержите школу, помогите создать условия для развития. Пусть каждый ученик знает — его здесь ждут, его успех важен. Тогда мы не просто сохраним лидирующие позиции, но и вырастим новое поколение лидеров, инженеров, учёных, способных менять будущее Удмуртии и России.

— Спасибо, Ольга Викторовна. Ваши слова — мощный мотиватор не только для учеников, но и для всех, кто может сделать вклад в образование.

09:20, 17 июня, 2025
84
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#Ижевск\n#Лицей 29\n#Удмуртия\n#школа\n#одарённые дети

 

 

 


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