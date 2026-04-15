Полный запрет на рыбалку введут на двух участках Нижнекамского водохранилища.
Удмуртия. С 25 апреля по 5 июня в Удмуртии будет действовать полный запрет на вылов рыбы на двух участках Нижнекамского водохранилища. Об этом сообщили в республиканском Минприроды.
Под запрет попадают следующие зоны акватории:
• район устья реки Буторихи;
• территория от Сарапульского железнодорожного моста (на 500 метров ниже по течению) до деревни Межная.
В этих местах устанавливается полный запрет на ловлю рыбы.
На остальных водных объектах региона разрешено ловить рыбу только с берега, используя поплавочные и донные удочки. При этом общее количество крючков на одного человека не должно превышать двух.
В Минприроды Удмуртии предупредили, что тем, кто нарушит правила, грозит административная ответственность. В период нереста ведомство вместе с сотрудниками Росрыболовства и полиции проведёт совместные рейды.
В ведомстве отмечают, что в прошлом году на водоёмах республики было заведено 255 административных дел за нарушения правил ловли. Кроме того, по итогам рейдов полицейские возбудили 8 уголовных дел по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биоресурсов»).
