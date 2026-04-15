Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

В Удмуртии с конца апреля ограничат рыбную ловлю в связи с нерестом

09:50, 15 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#нерест\n#рыбалка
Источник фото: ИА «Сусанин»
Полный запрет на рыбалку введут на двух участках Нижнекамского водохранилища.

Удмуртия. С 25 апреля по 5 июня в Удмуртии будет действовать полный запрет на вылов рыбы на двух участках Нижнекамского водохранилища. Об этом сообщили в республиканском Минприроды.

Под запрет попадают следующие зоны акватории:

• район устья реки Буторихи;

• территория от Сарапульского железнодорожного моста (на 500 метров ниже по течению) до деревни Межная.

В этих местах устанавливается полный запрет на ловлю рыбы. 

На остальных водных объектах региона разрешено ловить рыбу только с берега, используя поплавочные и донные удочки. При этом общее количество крючков на одного человека не должно превышать двух.

В Минприроды Удмуртии предупредили, что тем, кто нарушит правила, грозит административная ответственность. В период нереста ведомство вместе с сотрудниками Росрыболовства и полиции проведёт совместные рейды.

В ведомстве отмечают, что в прошлом году на водоёмах республики было заведено 255 административных дел за нарушения правил ловли. Кроме того, по итогам рейдов полицейские возбудили 8 уголовных дел по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биоресурсов»).

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

