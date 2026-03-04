Минпросвещения России планирует утвердить единый перечень игрушек для детсадов. Ведомство хочет, чтобы они соответствовали традиционным российским ценностям и помогали гармоничному развитию детей.

Игрушки станут инструментом просвещения: через них дети будут знакомиться с выдающимися личностями, культурой и достижениями страны.

Поможет ли такой подход или, наоборот, ограничит развитие ребёнка? Об этом, а также о том, как правильно выбирать игрушки и могут ли они навредить, мы поговорили с психологом Светланой Соковиковой.

Единый перечень: системный подход или ограничения?

Однозначно оценить инициативу пока сложно — многое ещё неизвестно. Непонятно, в каком виде примут перечень, будет ли он обязательным или рекомендательным.

«Как любая попытка регламентации это может иметь побочные эффекты, — считает психолог. — Например, исключить современные технологии. Если перечень будет рекомендательным и в него включат не только классические «деревянные игрушки», но и новинки вроде робототехники, тогда почему бы и нет».

По словам Соковиковой, важно учесть и национальное разнообразие страны. В разных регионах свои традиции и уклад жизни. То, что подходит для одного, может быть чуждо для другого.

«Должен быть общий список, который формирует базовые ценности: любовь к стране, патриотизм, уважение к старшим. И национальные дополнения, чтобы сохранить уникальные культурные особенности всех народов», — поясняет эксперт.

Как правильно выбирать игрушки: три главных правила для родителей

Психолог выделяет несколько критериев, на которые стоит обращать внимание при покупке:

Безопасность. Нетоксичные материалы, отсутствие мелких деталей для маленьких детей.

Соответствие возрасту. Игрушка должна подходить ребенку по уровню психического и физического развития, моторных возможностей.

Развивающий потенциал. Важно, чтобы игрушка не только развлекала, но и способствовала развитию речи, воображения, моторики.

Способ познания мира через игрушку

«Прежде всего, игрушка — это способ познания мира, — объясняет Соковикова. — Через игрушку ребенок изучает предметы, их форму, другие особенности и понимает причинно-следственные связи. Это безопасное воссоздание реальности».

Игрушка развивает воображение. Именно в игре формируется как творческое, так и образное мышление: палка становится мечом, коробка — домом, кукла — дочкой.

Также игрушка — инструмент социализации: в совместной игре дети учатся взаимодействовать, договариваться, соблюдать правила, границы, выражать эмоции и распределять роли.

Ещё одна важная функция — эмоциональная разрядка. Через игру с куклой ребёнок может проживать страхи. Игра в «войнушку» помогает выразить агрессию в безопасной форме. А любимая игрушка становится психологической опорой, к которой возвращаются, когда страшно или одиноко.

Страшные игрушки: запрещать нельзя оставлять

Отдельная тема — игрушки с пугающей внешностью. Зомби и жуткие монстры. А вспомните Хагги Вагги и Кисси Мисси. Когда они стали популярны, в сети родители жаловались — мол, ребёнок выпросил эту страшную зубастую игрушку, а теперь не может спать, потому что боится. Что с ними делать?

«Может навредить, а может и не навредить, — отвечает психолог. — Сразу включать ханжу и говорить, что их надо запретить, не стоит».

Здесь включается роль взрослого — подход к выбору игрушек и возрастная адекватность. Одно дело — показать Хагги Вагги четырёхлетнему ребенку, другое — тринадцатилетнему.

«У младших детей психика ещё не окрепшая. Игрушки с пугающей, агрессивной внешностью могут вызвать ночные страхи, тревожность, агрессию. Даже если ребенок играет и выражает эмоции, подсознательно может сформироваться связь: мир опасен, всё вокруг чужое и страшное», — предупреждает Соковикова.

Для детей до 6-7 лет она рекомендует выбирать игрушки с дружелюбным, понятным обликом.

История с Хагги Вагги не единственная. Похожая была с куклами Барби: некоторые девочки делали её стереотипную сексуализированную внешность образцом для подражания, а потом разочаровывались, когда не подходили под этот образ, худели вплоть до проблем с анорексией.

«Барби может сформировать идеализированный, нереалистичный образ, — признаёт психолог. — Ребёнок может перенести на себя завышенные ожидания, получить комплексы. Или ограничить воображение».

В этом случае снова нужно подключаться взрослым. Объяснить, что образ куклы гиперболизирован, или попробовать посмотреть на игрушку иначе:

«Чем ещё может привлечь кукла Барби? Не столько тонкой талией, сколько открытым, добрым и позитивным взглядом на мир. Родитель на то и родитель: прежде чем идти на поводу у ребенка, он может включить хитрость».

Если вы видите, что игрушка пугающая, а ребёнок настойчиво просит её купить, не стоит отворачивать его от витрины и уводить прочь из магазина. Родители и дети могут видеть игрушку по-разному.

«Прежде чем оценить риск, спросите ребенка: какой ты видишь эту игрушку? Взгляды могут абсолютно не совпадать. То, что родителям кажется ужасным, ребёнок может воспринимать совершенно иначе», — говорит эксперт.

Могут ли «правильные» игрушки навязать стереотипы

Могут. Но, опять же, многое зависит от родителей. Если полностью ограждать ребенка от внешнего мира, он всё равно столкнется с ним — в телевизоре, в общении со сверстниками.

«При правильной подаче, при правильной роли родителей и воспитании во время ролевой игры этот риск можно свести на нет, минимизировать», — объясняет психолог.

Игрушки и будущая профессия: случайность или закономерность

Во время интервью со Светланой корреспондент поделился личной историей: у его друга в детстве было много игрушечных пистолетов и автоматов, он ломал их на разные части и с помощью скотча и клея собирал из обломков новые. Мальчик вырос, теперь работает сборщиком оружия на заводе. Случайность?

«Статистику никто не вёл, но я уверена, что это не единичный случай, — говорит Соковикова. — Будущие конструкторы в детстве увлекались конструкторами. Те, кто любил настольные игры и пазлы, часто выбирают профессии, связанные с аналитическим мышлением».

Здесь ключевое — свобода выбора. Если ребёнок сам выбирает игру, он развивается в том направлении, которое ему интересно. Навыки, полученные в детстве, потом находят продолжение в школе, вузе, профессии.

Психолог советует не навязывать ребёнку то, что нравится родителям. Если мама мечтает о сыне-финансисте и покупает только настольные игры, а ребёнок тянется к конструкторам, лучше дать ему возможность выбирать самому.

Темперамент и игрушки

По тому, в какие игрушки играет ребёнок, можно понять его темперамент. Но психолог предлагает смотреть на это иначе.

«Темперамент — то, с чем мы рождаемся. Это не меняется. Характер формируется всю жизнь под влиянием окружения, культуры, семьи, — объясняет Соковикова. — Можно подбирать игрушки, исходя из темперамента ребёнка, и мягко корректировать то, что может мешать в будущем».

Пример: ребёнка-холерика сложно заставить играть в настольные игры. Он предпочитает активные. Но в школе понадобится усидчивость. Почему бы из десяти игр одну не сделать настольной? Как способ привить навык, который пригодится.

