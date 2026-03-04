Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Единый перечень игрушек для детсадов: формирование традиционных ценностей или цензура в песочнице

12:35, 04 марта, 2026
Максим Александров
Единый перечень игрушек для детсадов: формирование традиционных ценностей или цензура в песочнице
12:35, 04 марта, 2026
Максим Александров
20
0
Источник фото: ИИ
0

А также — что для ребёнка значат игрушки, как их выбирать и могут ли они навредить.

Минпросвещения России планирует утвердить единый перечень игрушек для детсадов. Ведомство хочет, чтобы они соответствовали традиционным российским ценностям и помогали гармоничному развитию детей.  

Игрушки станут инструментом просвещения: через них дети будут знакомиться с выдающимися личностями, культурой и достижениями страны.

Поможет ли такой подход или, наоборот, ограничит развитие ребёнка? Об этом, а также о том, как правильно выбирать игрушки и могут ли они навредить, мы поговорили с психологом Светланой Соковиковой.

Единый перечень: системный подход или ограничения?

Однозначно оценить инициативу пока сложно — многое ещё неизвестно. Непонятно, в каком виде примут перечень, будет ли он обязательным или рекомендательным.

«Как любая попытка регламентации это может иметь побочные эффекты, — считает психолог. — Например, исключить современные технологии. Если перечень будет рекомендательным и в него включат не только классические «деревянные игрушки», но и новинки вроде робототехники, тогда почему бы и нет».

По словам Соковиковой, важно учесть и национальное разнообразие страны. В разных регионах свои традиции и уклад жизни. То, что подходит для одного, может быть чуждо для другого.

«Должен быть общий список, который формирует базовые ценности: любовь к стране, патриотизм, уважение к старшим. И национальные дополнения, чтобы сохранить уникальные культурные особенности всех народов», — поясняет эксперт.

Как правильно выбирать игрушки: три главных правила для родителей

Психолог выделяет несколько критериев, на которые стоит обращать внимание при покупке:

Безопасность. Нетоксичные материалы, отсутствие мелких деталей для маленьких детей.

Соответствие возрасту. Игрушка должна подходить ребенку по уровню психического и физического развития, моторных возможностей.

Развивающий потенциал. Важно, чтобы игрушка не только развлекала, но и способствовала развитию речи, воображения, моторики.

Способ познания мира через игрушку

«Прежде всего, игрушка — это способ познания мира, — объясняет Соковикова. — Через игрушку ребенок изучает предметы, их форму, другие особенности  и понимает причинно-следственные связи. Это безопасное воссоздание реальности».

Игрушка развивает воображение. Именно в игре формируется как творческое, так и образное мышление: палка становится мечом, коробка — домом, кукла — дочкой. 

Также игрушка — инструмент социализации: в совместной игре дети учатся взаимодействовать, договариваться, соблюдать правила, границы, выражать эмоции и распределять роли.

Ещё одна важная функция — эмоциональная разрядка. Через игру с куклой ребёнок может проживать страхи. Игра в «войнушку» помогает выразить агрессию в безопасной форме. А любимая игрушка становится психологической опорой, к которой возвращаются, когда страшно или одиноко.

Страшные игрушки: запрещать нельзя оставлять

Отдельная тема — игрушки с пугающей внешностью. Зомби и жуткие монстры. А вспомните Хагги Вагги и Кисси Мисси. Когда они стали популярны, в сети родители жаловались — мол, ребёнок выпросил эту страшную зубастую игрушку, а теперь не может спать, потому что боится. Что с ними делать? 

«Может навредить, а может и не навредить, — отвечает психолог. — Сразу включать ханжу и говорить, что их надо запретить, не стоит».

Здесь включается роль взрослого — подход к выбору игрушек и возрастная адекватность. Одно дело — показать Хагги Вагги четырёхлетнему ребенку, другое — тринадцатилетнему. 

«У младших детей психика ещё не окрепшая. Игрушки с пугающей, агрессивной внешностью могут вызвать ночные страхи, тревожность, агрессию. Даже если ребенок играет и выражает эмоции, подсознательно может сформироваться связь: мир опасен, всё вокруг чужое и страшное», — предупреждает Соковикова.

Для детей до 6-7 лет она рекомендует выбирать игрушки с дружелюбным, понятным обликом.

История с Хагги Вагги не единственная. Похожая была с куклами Барби: некоторые девочки делали её стереотипную сексуализированную внешность образцом для подражания, а потом разочаровывались, когда не подходили под этот образ, худели вплоть до проблем с анорексией. 

«Барби может сформировать идеализированный, нереалистичный образ, — признаёт психолог. — Ребёнок может перенести на себя завышенные ожидания, получить комплексы. Или ограничить воображение».

В этом случае снова нужно подключаться взрослым. Объяснить, что образ куклы гиперболизирован, или попробовать посмотреть на игрушку иначе: 

«Чем ещё может привлечь кукла Барби? Не столько тонкой талией, сколько открытым, добрым и позитивным взглядом на мир. Родитель на то и родитель: прежде чем идти на поводу у ребенка, он может включить хитрость».

Если вы видите, что игрушка пугающая, а ребёнок настойчиво просит её купить, не стоит отворачивать его от витрины и уводить прочь из магазина. Родители и дети могут видеть игрушку по-разному. 

«Прежде чем оценить риск, спросите ребенка: какой ты видишь эту игрушку? Взгляды могут абсолютно не совпадать. То, что родителям кажется ужасным, ребёнок может воспринимать совершенно иначе», — говорит эксперт.

Могут ли «правильные» игрушки навязать стереотипы

Могут. Но, опять же, многое зависит от родителей. Если полностью ограждать ребенка от внешнего мира, он всё равно столкнется с ним — в телевизоре, в общении со сверстниками. 

«При правильной подаче, при правильной роли родителей и воспитании во время ролевой игры этот риск можно свести на нет, минимизировать», — объясняет психолог. 

Игрушки и будущая профессия: случайность или закономерность

Во время интервью со Светланой корреспондент поделился личной историей: у его друга в детстве было много игрушечных пистолетов и автоматов, он ломал их на разные части и с помощью скотча и клея собирал из обломков новые. Мальчик вырос, теперь работает сборщиком оружия на заводе. Случайность?

«Статистику никто не вёл, но я уверена, что это не единичный случай, — говорит Соковикова. — Будущие конструкторы в детстве увлекались конструкторами. Те, кто любил настольные игры и пазлы, часто выбирают профессии, связанные с аналитическим мышлением».

Здесь ключевое — свобода выбора. Если ребёнок сам выбирает игру, он развивается в том направлении, которое ему интересно. Навыки, полученные в детстве, потом находят продолжение в школе, вузе, профессии.

Психолог советует не навязывать ребёнку то, что нравится родителям. Если мама мечтает о сыне-финансисте и покупает только настольные игры, а ребёнок тянется к конструкторам, лучше дать ему возможность выбирать самому.

Темперамент и игрушки

По тому, в какие игрушки играет ребёнок, можно понять его темперамент. Но психолог предлагает смотреть на это иначе.

«Темперамент — то, с чем мы рождаемся. Это не меняется. Характер формируется всю жизнь под влиянием окружения, культуры, семьи, — объясняет Соковикова. — Можно подбирать игрушки, исходя из темперамента ребёнка, и мягко корректировать то, что может мешать в будущем».

Пример: ребёнка-холерика сложно заставить играть в настольные игры. Он предпочитает активные. Но в школе понадобится усидчивость. Почему бы из десяти игр одну не сделать настольной? Как способ привить навык, который пригодится.

Напомним, ранее психолог рассказала, как смотреть мультики с пользой для ребёнка. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:35, 04 марта, 2026
Максим Александров
20
0

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Факт или миф?

17:33, 05 декабря, 2025

Чья это мысль - Михаила Лермонтова или современного психолога

09:04, 15 октября, 2025

Что было раньше?

14:52, 01 октября, 2025

Насколько хорошо вы разбираетесь в современных грузоперевозках?

17:30, 10 июня, 2025

Ижевск в годы Великой Отечественной войны

19:02, 06 мая, 2025

Способны ли вы водить экскурсии по Удмуртии?

11:17, 26 марта, 2025

Слова, которые никто не знает

14:03, 16 декабря, 2024

Насколько беден ваш вокабуляр?

11:48, 04 сентября, 2024

Лёгкий тест про национальную кухню

15:39, 14 июня, 2024

Пословицы, которые означают не то, что вы думали

13:56, 17 мая, 2024

Цитаты, которых никто не говорил. Или говорил?

17:01, 19 марта, 2024

В книге было не так

16:08, 29 декабря, 2023

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии почти не осталось биотермических ям Беккари для нужд населения

15:50, 27 февраля, 2026
9331

Общественный транспорт временно остановился в Воткинске

6336
15:57, 27 февраля, 2026

В аэропорту Ижевска ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

4226
15:40, 27 февраля, 2026

В Ижевске 28 февраля и 1 марта ограничат движение троллейбусов 10Д по улице Архитектора Берша

3368
15:50, 26 февраля, 2026

Воздушная тревога: общественный транспорт остановили в Ижевске

3102
10:05

Эксперт объяснил, как распознать мошенников под видом курьеров

11:25, 27 февраля, 2026
84

Розничный кредитный портфель Удмуртского отделения Сбербанка превысил 221 млрд рублей

80
17:28, 25 февраля, 2026

Вход по биометрии защитит клиентов ВТБ от атак мошенников

77
16:19, 25 февраля, 2026

Портфель пассивов физических лиц Удмуртского отделения Сбербанка превысил 183 млн рублей

76
15:35, 27 февраля, 2026

В Удмуртии накануне гендерных праздников увеличилось число фишинговых атак

74
17:43, 26 февраля, 2026

Лонгриды

Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска

17:57, 27 января, 2026
617

Ижевск урбанизированный

16:20, 19 декабря, 2025
4488

Щелкунчик: погружение в сказку

10:40, 26 ноября, 2025
1625

ИРЗ для жизни

12:03, 24 ноября, 2025
2343

Первый спутниковый снимок Ижевска

12:39, 21 ноября, 2025
9437

Долгожданная реконструкция: как проходит обновление трассы Ижевск-Аэропорт

10:25, 27 октября, 2025
9457

Фигура учителя

17:42, 06 октября, 2025
1681

Приют для трудолюбивых

14:31, 31 августа, 2025
2219

Присяжные заседатели: первое дело в Удмуртии

10:09, 26 августа, 2025
1876

Мини-отпуск каждый день — в поселке-курорте Астра-Мария

12:48, 22 июля, 2025
1847

Что такое k-pop и как он представлен в Ижевске

12:17, 21 июля, 2025
1538

Созданный огнём

13:26, 06 мая, 2025
2591

Статьи

Единый перечень игрушек для детсадов: формирование традиционных ценностей или цензура в песочнице

12:35
20

Золотые руки: могут ли сантехники в Удмуртии зарабатывать достойные деньги

17:39, 27 февраля, 2026
837

Ижевск. Моцарт. Реквием

17:01, 19 февраля, 2026
300

Где и как в Удмуртии отпразднуют масленицу в 2026 году

17:30, 18 февраля, 2026
3476

Бесплатный Wi-Fi только в мышеловке

17:25, 13 февраля, 2026
569

«От фасада до фасада»: стоит ли в Ижевске применять одинаковый подход к ремонту улиц

14:15, 12 февраля, 2026
1352

Отказ от прогулок, спорта и безуглеводная диета: родители детей с диабетом из Удмуртии просят внести приложения для мониторинга глюкозы в «белый список»

14:00, 11 февраля, 2026
578

Накануне приговора: взлёт и падение экс-главы Ижевска

17:50, 05 февраля, 2026
3153

«Ребята, «Лирику» давайте!»: трибьют-группа выступила с песнями «Сектор Газа» в Ижевске

14:21, 03 февраля, 2026
487

Бои за историю Ижевска — 2. «Маскот, граф и композитор»

19:00, 30 января, 2026
689

Удмуртия переименованная: как политика и катастрофы меняли топонимы

17:03, 29 января, 2026
1093

«Самое тяжёлое — пропускать через себя боль людей»

15:20, 15 января, 2026
1085

Учить кулинарный язык России

19:45, 08 января, 2026
970

Громкие преступления 2025 года в Удмуртии

15:00, 30 декабря, 2025
4225

В Можге жена, закрутившая роман на стороне, пытается получить выплаты после смерти своего мужа на СВО

13:20, 29 декабря, 2025
6336

Разговор с главой Ижевска о городе и мире

18:05, 27 декабря, 2025
1280

Как Ижевск встречал начало века

16:03, 24 декабря, 2025
2239

Искусственный интеллект как драйвер роста бизнеса Удмуртии

13:27, 10 декабря, 2025
1003

Беспилотные трамваи и такси в Ижевске

16:45, 04 декабря, 2025
1762

В Ижевске наградили сотрудников ТЭЦ-2

18:05, 03 декабря, 2025
1393