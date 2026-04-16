Ижевск. Удмуртия. Американская газета «The New York Times» (Нью-Йорк Таймс) отметила производимые в Ижевске дроны «Ланцет» как пример глобальной гонки искусственного интеллекта вооружений. Об этом сообщает пресс-служба компании Zala (Зала).

По данным издания, Россия «создает дроны "Ланцет", которые могут кружить в небе и автономно выбирать цели». Изначально управляемый человеком БПЛА «теперь оснащён функцией автономного наведения». Эксперты отмечают противостояние нового типа, когда алгоритмы сражаются против других алгоритмов.

«Специалисты подчёркивают: эволюция «Ланцета» отражает глобальный тренд. Страны одна за другой внедряют ИИ в военные системы, чтобы быстрее принимать решения и повышать эффективность ударов», — говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, разведывательно-ударный комплекс ZALA «Ланцет» включает в себя барражирующие боеприпасы и разведывательный беспилотник. Комплекс оснащён программно-аппаратным комплексом ИРРА на основе ИИ.

«Система в реальном времени автоматически находит, опознаёт и ведёт цели по видео и тепловизору, а алгоритмы машинного зрения выделяют цель, удерживают её в кадре и наводят боеприпас после подтверждения оператора», — пояснили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что Ижевские беспилотники Supercam (Суперкам) научились атаковать цели тактикой «рой дронов».