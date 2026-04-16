Ижевск. Удмуртия. Ижевск вошёл в рейтинг городов России с лучшими отелями для командировок. Об этом пишет «ТАСС».

Исследование провёл сервис для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса» («Один Два Поездка для бизнеса»). Для составления рейтинга аналитики исследовали отзывы постояльцев. Всего было обработано около 12 тыс. мнений гостей, которые оценили примерно 2 тыс. отелей в 100 самых популярных городах страны.

Ижевск выбрали 5,8% опрошенных. Респонденты заявили, что местные отели — это хороший выбор для рабочих поездок, а также они отдельно выделили качественный доступ в интернет.

Лучшим городом для командировок оказался Тольятти — 7,4% голосов. В этом городе деловым путешественникам нравятся комфорт и тишина в отелях, отличный беспроводной интернет и быстрое заселение. А также люди хвалят вежливый персонал и высокий уровень сервиса.

Чуть меньше голосов (6,3%) набрал Петропавловск-Камчатский. В отелях этого города гостям нравится ненавязчивый сервис. Также опрошенные отмечали, что предпочитают останавливаться в одних и тех же отелях каждую командировку.

Ещё в рейтинг попали Дербент (3,8%) и Челябинск (3,6%). В Дербенте постояльцам отелей нравится финансовая дисциплина, удобство и готовность сотрудников сразу выдавать отчетные документы. А в Челябинске отели привлекают своей ценой, наличием отдельных рабочих мест и зон для решения профессиональных задач.