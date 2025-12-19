Ижевск урбанизированный
Инфраструктурные проекты, изменившие город
Юрий Абашев
журналист
19 декабря 2025 года
Современный Ижевск сложно представить без привычных широких магистралей, пересекающих город с запада на восток, без мостов и путепроводов, соединивших некогда отрезанные друг от друга районы. Каждый крупный инфраструктурный проект менял до неузнаваемости облик города и ритм его жизни — большая деревня превращалась в промышленный и культурный центр.
По старым адресам
1975 год
Сегодня мы можем увидеть, как выглядели разные уголки Ижевска до того, как до них добрался каток урбанизации. Сегодня мы продолжим изучать сохранившийся спутниковый снимок 1974 года, сделанный американским разведывательным спутником.
«Прорубленная» эспланада
В 1974 году уже существовали привычная нам Центральная площадь и Монумент «Навеки с Россией», однако эспланады как таковой ещё не было. Эти два общественных пространства разделял частный сектор, через который предстояло «прорубить» широкий спуск к пруду, перекинув через улицу Карла Маркса большой пешеходный мост.
Ещё два года понадобилось для расселения деревянных домов и расчистки пространства под будущую эспланаду. Весной 1977 года началась реконструкция улицы Карла Маркса, в ходе которой был «срезан» холм в районе Центральной площади, создававший значительные трудности для трамвайного движения. Для удобства пешеходов за несколько месяцев был построен мост над улицей Карла Маркса, соединивший площадь и продолжение эспланады.
Псевдо-Долгий мост
Строительство путепровода на улице Новоажимова
1975 год
Путепровод, где улица Горького переходит в улицу Новоажимова, нередко по ошибке называют Долгим мостом. Исторически это неверно, но доля истины в этом есть. Подобно настоящему Долгому мосту, путепровод на Новоажимова сыграл значительную роль в улучшении транспортной доступности для жителей Заречья.
"
До открытия этого путепровода мы ездили в огород на улице Тракторной на автобусе. Дорога занимала почти час и шла через множество железнодорожных путей и переездов. Это была мука! И вдруг нам строят этот мост, это было просто здорово
Строительство путепровода началось в 1975 году. Пролёты перекинули через подъездную железнодорожную ветку металлургического завода. Улицу Новоажимова расширили, в результате чего появилась крупная транспортная артерия, соединившая основную часть города с районом «Строитель».
Старое трамвайное кольцо
Снимок старого трамвайного кольца на улице Дзержинского.
1969 год
Трамвайное кольцо на улице Дзержинского существует здесь с середины 1970-х годов. Однако оно было не первым в этом районе. Ещё в 1960-е годы, когда новый район только застраивался, до него дотянули трамвайную линию. Но изначально кольцо было организовано западнее современного.
Красным обведено старое кольцо, белым — новое
Первое трамвайное кольцо находилось на месте дома №32 а по улице Дзержинского. С увеличением плотности застройки было принято решение перенести инфраструктуру электротранспорта на 500 метров восточнее, что и было сделано в 1975-1976 годах. На освободившейся от трамвайных путей территории были построены детская поликлиника и другие социальные объекты.
Дорога через лог
Устиновский район — самый молодой в городе, поэтому на момент снимка в январе 1974 года большую часть его будущей территории занимали поля, овраги и мелколесье. Люди обживут эти места всего за несколько лет, «засеяв» бывшие колхозные пашни жилыми домами, школами и садиками. Но перед строителями стояла ещё одна задача — преодолеть природный ландшафт в районе оврага реки Чемошурки.
В 1976 году овраг начали засыпать, чтобы проложить через него дорогу, соединяющую два новостроящихся микрорайона: «Старый аэропорт» и 6-й микрорайон. Реку убрали в трубу. За год удалось полностью заполнить нужное пространство лога землёй, после чего началось строительство дороги, которая в будущем станет улицей Молодёжной.
Иди через лес
Когда-то улица 10 лет Октября заканчивалась в районе современного ТЦ «Эльгрин». Здесь она упиралась в лес и переходила в просеку, идя по которой можно было попасть в Восточный посёлок.
В начале 1980-х годов возникла потребность в новом транспортном пути в Устиновский район. Эта роль выпала на улицу 10 лет Октября. Строителям предстояло с нуля построить широкий проспект, тянущийся от реки Карлутки до улицы 40 лет Победы.
Строительство улицы 10 лет Октября
1984 год
Частные дома и садовые участки, стоявшие на пути, пошли под снос, также пришлось прорубать дорогу через три лесополосы.
Так Ижевск менялся на глазах его жителей, преодолевая природные и социальные преграды. В наши дни подобные проекты кажутся чем-то из разряда фантастики, поэтому многие из них так и остались на бумаге и в фантазиях урбанистов.
