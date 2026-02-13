Потребность в публичных сетях Wi-Fi значительно возросла в Удмуртии с лета 2025 года, когда во многих городах появились ограничения на мобильный интернет. Тогда правительство республики совместно с бизнесом озаботилось созданием сети бесплатных точек доступа в торговых центрах, магазинах, кафе и т. д.

Для удобства жителей Корпорацией развития Удмуртии была создана карта точек доступа к Wi-Fi, на которой в интерактивном режиме можно отследить все доступные публичные сети. На момент осени 2025 года в Удмуртии количество бесплатных точек Wi-Fi увеличилось до 273 и продолжило расти. Сейчас Wi-Fi есть в большинстве общественных пространств, и люди продолжают им активно пользоваться, даже несмотря на появление «белых списков» приложений, которые остаются доступными при отключении мобильного интернета.

Между тем, публичный Wi-Fi на техническом уровне является менее защищённым, нежели сеть «под замком». Какие риски существуют для пользователя и как их минимизировать — рассказываем в нашем материале.

По словам технического эксперта компании «mrnet» Константина Исаева, к публичному Wi-Fi всегда стоит относиться как к «чужой» сети — «можно, но осторожно». Пользователь никогда не знает точно, кто и как настраивал точку доступа, разделены ли пользователи между собой, как маршрутизируется трафик в этой сети и т. д.

«Риска, зачастую, два — действия третьих лиц в публичной сети и утечка персональных данных. Хотя современные точки доступа и могут изолировать устройства в сети Wi-Fi, а это важная преграда для третьих лиц, мы точно никогда не знаем, как настроена конкретная публичная сеть по части безопасности. Поэтому всегда есть риск того, что, подключившись к FREE-WIFI, к вам скоро может постучаться на IP адрес какой-нибудь "доброжелатель"», — отмечает Константин Исаев.

Эксперт напоминает, что все данные, которые пользователь отправляет через Wi-Fi на сайты, могут быть проанализированы и прочитаны. Ещё одним последствием бесплатного интернета может быть навязчивая контекстная реклама. Также бывают и сети-двойники: рядом с «Cafe_Wi-Fi» может появиться «Cafe_Wi-Fi_Free» — в таком случае лучше уточнить у сотрудников верное название.

«Для обычного серфинга Wi-Fi подходит. В банки и на Госуслуги тоже можно смело заходить: соединение шифруется. Но для переводов, смены паролей и подтверждений — безопаснее мобильный интернет или раздача с телефона. Помимо этого, цифровая гигиена простая: старайтесь не авторизовываться на интернет-ресурсах в публичной Wi-Fi сети. Не принимайте ни от кого запросов на подключения и не сохраняйте незнакомые файлы на устройство. Всегда помним — реально безопасно только дома», — подытожил технический эксперт компании «mrnet» Константин Исаев.

Руководитель отдела кибербезопасности и ИИ DT Group Design Дмитрий Тулупов также отметил, что, помимо личных данных пользователей, злоумышленников может интересовать и корпоративная информация. Если сотрудник подключается к корпоративной почте или внутренним сервисам через общественный Wi-Fi, мошенники могут получить доступ к рабочим данным и инфраструктуре компании.

«В некоторых случаях администраторы публичных Wi-Fi устанавливают внутренние системы фильтрации трафика, встроенные VPN-шлюзы или иные меры защиты. Однако даже в таких случаях передавать конфиденциальные данные через открытый Wi-Fi не рекомендуется», — заметил эксперт.

Дмитрий Тулупов также дал советы пользователям, как обезопасить себя при подключении к бесплатным Вай-Фай:

— Проверяйте названия точек доступа. Всегда уточняйте у персонала заведения, работников вокзала и сотрудников парка, как именно называется публичная сеть. Мошенники часто создают фальшивые Wi-Fi с похожими названиями;

— Отключайте автоподключение к Wi-Fi;

— Проверяйте HTTPS. Перед вводом любых данных убедитесь, что адрес сайта начинается с «https://»;

— Обновляйте ПО и используйте антивирус. Устаревшее ПО и отсутствие защиты повышают риск заражения вредоносными программами;

— Включите двухфакторную аутентификацию для входа в ваши аккаунты. Даже если злоумышленник получит логин и пароль, без дополнительного подтверждения (например, кода из SMS) он не сможет войти в аккаунт;

— Не используйте публичный Wi-Fi для критических задач. Если есть возможность, отложите операции с конфиденциальными данными до подключения к надёжному интернету.